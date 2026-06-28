Qué hacer si no llegás a los 30 años de aportes para jubilarte en ANSES

Sin los años de aportes requeridos, la jubilación ordinaria queda fuera de alcance. Conocé las alternativas como la PUAM, moratorias y regularizaciones, y cómo planificar para no depender solo del sistema previsional.

El requisito de 30 años de aportes para acceder a la jubilación ordinaria en Argentina es una de las barreras más frecuentes para miles de trabajadores, especialmente aquellos con trayectorias laborales informales, intermitentes o que comenzaron tarde. Según datos del propio ANSES, una proporción significativa de la población en edad de retiro no cumple con este umbral, lo que obliga a explorar alternativas legales y estrategias de planificación personal.

La PUAM como principal opción La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ha convertido en el refugio previsional más utilizado. Otorga el 80% del haber mínimo jubilatorio a personas de 65 años o más que no alcancen los aportes requeridos y cumplan con ciertos requisitos de ingresos. A diferencia de la jubilación ordinaria, no requiere aportes previos, aunque sí implica una evaluación socioeconómica. En la práctica, representa una cobertura básica que evita la indigencia, pero deja un haber sensiblemente inferior al de un jubilado común.

Moratorias y planes de regularización ANSES ha implementado sucesivas moratorias previsionales que permiten regularizar períodos no aportados. La última gran moratoria, vigente hasta 2023, permitió a muchos sumar años comprando aportes retroactivos. Actualmente, el Gobierno evalúa nuevas fórmulas de blanqueo previsional, aunque su continuidad depende de la disponibilidad fiscal. Quien esté cerca de la edad jubilatoria debería consultar en una oficina de ANSES o con un especialista previsional si todavía hay ventanas abiertas para regularizar aportes de manera retroactiva.

Otras vías posibles Además de la PUAM, existen regímenes especiales para trabajadores en tareas insalubres, ex combatientes o madres de siete hijos, que bajan el requisito de años. También es posible combinar aportes de diferentes regímenes (monotributo, relación de dependencia, autónomo) siempre que se acrediten correctamente. En casos extremos, la jubilación por invalidez o pensión por fallecimiento pueden servir de puente, aunque responden a supuestos distintos.

Qué podés hacer desde ahora La mejor estrategia es actuar con anticipación. Si te faltan años, las opciones concretas son tres: continuar trabajando en relación de dependencia o monotributo para sumar aportes, comprar años mediante moratorias cuando estén disponibles, o complementar la futura PUAM con ahorro voluntario (seguro de retiro, inversiones o propiedades). Un cálculo sencillo muestra que, con un haber de PUAM cercano a los $300.000 mensuales (valores actuales), cualquier complemento privado marca una diferencia sustancial en la calidad de vida.

Desde el punto de vista fiscal, los aportes voluntarios al sistema previsional o a seguros de retiro gozan de ventajas impositivas que vale aprovechar. Consultar con un contador o asesor previsional antes de tomar decisiones es clave, ya que cada caso depende de la edad, los ingresos actuales y los años ya registrados en ANSES.

El dato que no hay que perder de vista La sostenibilidad del sistema previsional argentino sigue bajo presión demográfica y fiscal. Las sucesivas reformas (incluyendo las que se discuten en 2025) tienden a endurecer aún más los requisitos o a ajustar los haberes. Quien hoy tiene menos de 45 años debería considerar seriamente que la jubilación ordinaria puede no ser la principal fuente de ingresos en la vejez. Diversificar el ahorro, postergar la salida del mercado laboral y maximizar los años de aportes son las únicas herramientas reales que dependen del individuo.

En resumen, no llegar a los 30 años de aportes no significa quedar sin cobertura, pero sí implica un haber más bajo y la necesidad de planificar con mayor antelación. La combinación de PUAM con ahorro privado y, eventualmente, una moratoria, es la fórmula que hoy utilizan la mayoría de quienes enfrentan este escenario.