Real blue: a cuánto opera este miércoles 1 de julio

La cotización del real blue en la Argentina muestra movimientos moderados en el arranque del segundo semestre. Detalle de compra y venta minuto a minuto.

El real blue abrió este miércoles 1 de julio con leve baja en el mercado paralelo argentino. La moneda brasileña se negocia a $178 para la compra y $182 para la venta, según el relevo minuto a minuto que realiza el mercado informal.

La cotización refleja una estabilidad relativa en los primeros compases del segundo semestre, aunque con una tendencia a la depreciación leve frente al peso. En lo que va del año, el real blue acumula una variación que acompaña de cerca la evolución del dólar blue, aunque con menor volatilidad.

¿Por qué sigue el real blue?

La demanda de reales en la Argentina responde principalmente a dos factores: el turismo de compras en la frontera con Brasil y la necesidad de cobertura cambiaria de importadores y exportadores que operan con el socio del Mercosur. A diferencia del dólar, el real blue no tiene un rol central como reserva de valor, pero sí funciona como instrumento táctico para quienes viajan o negocian con el gigante vecino.

En las últimas semanas, la cotización se mantuvo dentro de una banda estrecha. El lunes cerró en torno a los $180 promedio, mientras que el martes mostró una ligera apreciación del real frente al peso. Este miércoles el movimiento inicial es a la baja, aunque los volúmenes siguen siendo moderados.

Contexto regional y global

La moneda brasileña viene de un trimestre donde el real oficial se fortaleció frente al dólar gracias a la política monetaria del Banco Central de Brasil y a los flujos de commodities. Ese comportamiento se traslada parcialmente al real blue local, aunque con el agregado del riesgo país argentino y la brecha cambiaria local.

Quien haya seguido la evolución del real blue en los últimos dos años notará que su comportamiento es menos errático que el del dólar blue. Eso se explica porque Brasil es un socio comercial estable y porque los flujos turísticos responden a ciclos estacionales más predecibles que los movimientos especulativos sobre el dólar.

Recomendación para el inversor o viajero

Para quien necesite reales para viajar a Brasil en las próximas semanas, el mercado paralelo sigue siendo la vía más práctica, aunque con los riesgos habituales de cualquier operación informal. Quienes operan con importaciones o exportaciones con Brasil suelen combinar el real blue con el dólar MEP o CCL según la estructura de costos.

El dato a seguir en los próximos días será si el real blue logra romper la zona de $180 o si, por el contrario, la estabilidad del real oficial en Brasil y una eventual calma cambiaria local lo mantienen dentro del rango actual.

Desde la perspectiva comparada, la brecha entre el real oficial y el real blue en la Argentina sigue siendo mucho menor que la brecha del dólar blue. Eso habla de un mercado más líquido y menos tensionado, aunque igualmente informal.

El real blue no define la macroeconomía argentina, pero sí es un termómetro útil para medir la demanda de divisas regionales y el humor de los agentes que operan con el principal socio comercial del país.