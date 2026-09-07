Milei convoca cumbre legislativa el lunes previo al envío del Presupuesto 2027

El Presidente mantendrá una reunión con bloques opositores el 14 de septiembre, un día antes de presentar el proyecto de ley de Presupuesto y de iniciar el debate por la reforma electoral. La negociación fiscal y política irá de la mano.

El presidente Javier Milei convocará a una nueva cumbre legislativa el lunes 14 de septiembre en la Casa Rosada, según confirmaron s oficiales. La cita se producirá exactamente un día antes de que el Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto Nacional 2027, un documento clave para definir el rumbo fiscal del próximo año.

La secuencia no es casual. El Gobierno busca cerrar acuerdos políticos que faciliten la aprobación del Presupuesto en un contexto donde la oposición fragmentada condiciona cada votación. s cercanas al oficialismo indicaron que en la reunión se abordarán tanto los números centrales del proyecto como los primeros lineamientos de la reforma electoral que también comenzará a discutirse la semana próxima.

Según informó El Cronista, la negociación irá de la mano: los bloques dialoguistas que acompañaron la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal volverán a ser interlocutores privilegiados. El objetivo es evitar que el debate presupuestario se atasque en comisiones o derive en un intercambio de concesiones desordenadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el Presupuesto 2027 representa un test relevante para la consistencia fiscal del programa económico. Luego de lograr superávit primario en 2026, el Gobierno se propone consolidar el equilibrio financiero sin recurrir a emisión monetaria. Eso implica definir niveles de gasto, ingresos tributarios y financiamiento neto con mayor precisión que en ejercicios anteriores.

El timing elegido —cumbre el lunes y presentación el martes— busca generar momentum político antes de que comiencen las discusiones formales. En el equipo económico consideran que contar con un respaldo legislativo explícito, aunque sea parcial, fortalece la credibilidad del ancla fiscal ante inversores y organismos multilaterales.

Ahora bien, el desafío no es menor. La oposición ya anticipó que exigirá precisiones sobre el destino de las obras públicas postergadas, el esquema de subsidios energéticos y el impacto regional de una posible modificación del esquema de coparticipación. Además, la reforma electoral que se debatirá en paralelo agrega una variable política que puede complicar o facilitar los acuerdos según cómo se negocien las cláusulas de paridad y financiamiento de campañas.

Una mirada más larga muestra que Argentina ha tenido serios problemas de ejecución presupuestaria en las últimas dos décadas. Presupuestos aprobados con superávit proyectado que terminaron en déficit elevado son casi una constante. Por eso, más allá de los números iniciales que presente el ministro de Economía, lo que importará será la capacidad real de ejecución y el grado de ajuste que el Congreso termine aceptando.

El lunes 14, entonces, no será solo una reunión protocolar. Será el primer round formal de una negociación que definirá buena parte del margen de maniobra económico del Gobierno durante 2027. El resultado de esa cumbre y los ajustes que surjan de ella determinarán si el Presupuesto llega al recinto con chances reales de aprobación o si se convierte, una vez más, en un documento meramente declarativo.