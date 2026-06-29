Un futbolista rosarino inaugura su primera panadería en Palermo tras el éxito en el interior

Heroica Panadería, la marca creada por un ex jugador profesional, abre su primer local en la Ciudad de Buenos Aires. Tras consolidarse en Rosario y Córdoba, la propuesta combina calidad artesanal con un concepto moderno.

Heroica Panadería inauguró esta semana su primera sucursal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en el barrio de Palermo. La marca, que ya cuenta con varios locales en Rosario y Córdoba, es impulsada por un ex futbolista rosarino que decidió apostar por el rubro gastronómico una vez colgadas las botas.

El emprendimiento combina panadería artesanal de alto nivel con un concepto de café moderno, ofreciendo productos que van desde facturas clásicas hasta especialidades con toques gourmet. Fuentes cercanas a la marca indican que la decisión de desembarcar en CABA responde al crecimiento sostenido de la propuesta en el interior del país, donde logró fidelizar una clientela que valora tanto la calidad como la experiencia.

Según datos del sector, el mercado de panaderías premium en la Argentina ha mostrado una recuperación post-pandemia, con un crecimiento anual cercano al 12% en las principales ciudades entre 2022 y 2024 (datos de la Cámara de Panaderos). En ese contexto, Heroica se posiciona en el segmento medio-alto, diferenciándose por el uso de ingredientes locales y procesos tradicionales con un twist contemporáneo.

El fundador, cuya identidad se mantiene en reserva en algunos comunicados pero es conocida en el ambiente deportivo rosarino, transfirió al negocio la misma disciplina y atención al detalle que aplicaba en su carrera futbolística. “La idea siempre fue crear un espacio donde la gente se sienta cómoda y vuelva por el producto”, comentaron desde la empresa.

La sucursal de Palermo cuenta con un diseño minimalista, mesas al aire libre y un mostrador que exhibe las preparaciones del día. Entre los productos estrella figuran el pan de masa madre, las medialunas de manteca y una línea de sándwiches salados que ya tenían buena aceptación en sus locales del interior.

Desde el punto de vista económico, la expansión a Buenos Aires representa un salto de escala importante. Abrir en Palermo implica costos operativos más elevados —alquileres, salarios y logística— pero también acceso a un público con mayor poder adquisitivo y turismo. El ticket promedio en las sucursales del interior ronda los $4.500, mientras que en CABA se espera que supere los $6.000.

El desembarco porteño se da en un momento en que varios deportistas argentinos están diversificando sus ingresos a través de emprendimientos gastronómicos. Desde cervecerías hasta cadenas de delivery, el fenómeno refleja la necesidad de generar activos fuera del deporte, especialmente ante la corta vida útil de una carrera profesional.

Heroica Panadería planea abrir al menos dos locales más en CABA durante 2026, según fuentes cercanas al proyecto. Por ahora, el foco está en consolidar la operación de Palermo y ajustar la oferta al gusto porteño, que suele ser más exigente en materia de panadería tradicional.

La marca evita la comunicación ruidosa en redes y prefiere que el producto hable por sí mismo, una estrategia que le dio buenos resultados en Rosario y Córdoba. En un mercado saturado de lanzamientos, la consistencia parece ser su principal carta de presentación.