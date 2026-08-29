Chau showrooms y renders: la solución digital que revoluciona la venta de departamentos en pozo

Winbuild desarrolló una plataforma que reemplaza renders y salones de venta físicos por experiencias inmersivas digitales. Con más de 400 proyectos en la región, la firma argentina proyecta facturar cerca de u$s 750.000 en 2026.

La forma tradicional de vender departamentos en pozo está cambiando de manera irreversible. Los showrooms físicos, los renders estáticos y las maquetas en escala parecen cada vez más un vestigio de otra época. En su lugar emerge una solución digital que permite al comprador recorrer el futuro edificio como si ya existiera, elegir terminaciones, simular la iluminación natural según la hora del día y hasta visualizar el barrio completo con datos urbanos actualizados.

Winbuild, la empresa argentina que lidera esta transformación, acumula más de 400 proyectos en la región y se prepara para cerrar 2026 con una facturación cercana a los 750.000 dólares. Su plataforma combina modelado 3D de alta precisión, realidad virtual y herramientas de análisis de datos para reducir drásticamente los costos de venta y aumentar la tasa de conversión de los desarrolladores.

El concepto no es nuevo en teoría, pero sí en su ejecución práctica y escalable. Hasta hace pocos años, la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios argentinos confiaban en renders 2D o 3D estáticos que, aunque atractivos, dejaban un margen amplio de incertidumbre al comprador. La brecha entre lo prometido y lo entregado generaba desconfianza y litigiosidad. La propuesta de Winbuild cierra esa brecha ofreciendo un gemelo digital del proyecto que se actualiza en tiempo real conforme avanzan las obras.

Desde el punto de vista del desarrollador, el ahorro es sustantivo. Un showroom físico en zona premium puede costar entre 150.000 y 400.000 dólares solo en puesta en marcha y mantenimiento durante la etapa de ventas. La solución digital reduce ese desembolso a una fracción y, además, permite llegar a compradores que no necesariamente viven en la misma ciudad o país. En un mercado donde la demanda extranjera —especialmente desde Estados Unidos, España y Uruguay— recupera protagonismo, esta capacidad de venta remota se vuelve estratégica.

La plataforma no se limita a la visualización. Incluye integración con sistemas de CRM inmobiliario, seguimiento de interacciones del usuario y métricas que permiten a los desarrolladores ajustar precios, tipologías y estrategias de marketing con datos reales de comportamiento. Según datos internos de la empresa, los proyectos que implementan la solución completa registran una aceleración en el ritmo de preventa de entre 25% y 40% respecto de los métodos tradicionales.

El contexto macro no es ajeno a este desarrollo. En un país con alta volatilidad cambiaria e inflación crónica, la capacidad de vender rápidamente las unidades en pozo se convierte en una herramienta de cobertura. Cuanto antes se colocan las unidades, menor es la exposición del desarrollador a los movimientos del dólar blue, los costos de construcción y las tasas de interés. En ese sentido, la tecnología de Winbuild no solo es un avance comercial: funciona como herramienta de gestión de riesgo.

Para 2026 la empresa tiene planes de expansión regional más agresivos. Tras consolidarse en Argentina, Chile y Uruguay, busca ingresar con fuerza al mercado brasileño y colombiano, donde la demanda de vivienda media y alta sigue creciendo a ritmos superiores al 8% anual. La proyección de facturación cercana a los 750.000 dólares representa un salto de casi 60% respecto al año anterior y se sostiene principalmente en contratos de suscripción anual con desarrolladores medianos y grandes.

Desde la perspectiva del comprador final, la experiencia también cambia radicalmente. En lugar de confiar en una imagen fija o en las palabras del vendedor, puede caminar virtualmente por el departamento, medir distancias, probar diferentes combinaciones de materiales y hasta simular el amoblamiento. Esa inmersión reduce la asimetría de información clásica del mercado inmobiliario y genera mayor confianza a la hora de tomar una decisión que, para la mayoría de las familias, representa la inversión más importante de su vida.

El avance tecnológico no elimina, claro, los riesgos inherentes a la compra en pozo: demoras en la obra, modificaciones de proyecto o problemas financieros del desarrollador. Pero sí reduce uno de los componentes más dañinos: la incertidumbre sobre cómo será realmente el producto final. En un sector donde la reputación del desarrollador sigue siendo el activo más valioso, ofrecer una visualización fiel se vuelve una ventaja competitiva difícil de igualar.

Winbuild no es la única empresa que explora estas tecnologías, pero sí la que logró mayor escalabilidad en el Cono Sur. Su combinación de know-how local —comprensión profunda de las regulaciones urbanas argentinas y latinoamericanas— con herramientas de última generación le permitió ganar terreno frente a competidores globales que suelen tropezar con las particularidades de cada mercado.

El año 2026 se presenta como un punto de inflexión. Si las proyecciones se cumplen, la empresa no solo consolidará su liderazgo regional sino que sentará un nuevo estándar en la comercialización inmobiliaria. Los showrooms físicos no desaparecerán de un día para el otro, pero cada vez más se verán como un complemento opcional en lugar de un requisito indispensable. La venta de departamentos en pozo, finalmente, se acerca a la experiencia de compra digital que los consumidores ya esperan en casi todos los otros rubros.

Fuente: El Cronista