Cómo calcular Ganancias en el sueldo: escalas actualizadas y deducciones clave para 2026

Guía completa y práctica para entender el cálculo del Impuesto a las Ganancias sobre salarios en 2026. Con las escalas vigentes, deducciones permitidas y ejemplos reales que facilitan la planificación financiera personal.

El Impuesto a las Ganancias aplicado a los sueldos sigue siendo una de las cargas tributarias más relevantes para los trabajadores en relación de dependencia. En 2026, tras los ajustes por inflación y las modificaciones normativas de los últimos años, el mecanismo de cálculo mantiene su estructura progresiva pero con umbrales y alícuotas que exigen una revisión periódica para evitar sorpresas en el recibo de sueldo.

A diferencia de enfoques anteriores que se centraban en tablas estáticas, esta nota propone un abordaje práctico centrado en la lógica de las deducciones y en cómo optimizarlas según el perfil familiar y de gastos. Entender el flujo completo —desde la determinación de la base imponible hasta la aplicación de las escalas— permite tomar decisiones informadas sobre aportes previsionales voluntarios, seguros y otras herramientas de planificación.

Base imponible: qué se incluye y qué se excluye

El punto de partida es la remuneración bruta. A ella se le restan las contribuciones jubilatorias (11% en la mayoría de los casos), la obra social y cualquier otro aporte obligatorio. El resultado es la ganancia neta sujeta a impuesto. Sin embargo, no todo lo que queda es imponible: entran en juego las deducciones generales y las particulares.

Entre las generales figuran el mínimo no imponible (actualizado anualmente por la AFIP según el coeficiente de incremento de las remuneraciones), las cargas de familia (cónyuge, hijos menores o incapacitados) y el 40% adicional por deducción especial para empleados en relación de dependencia. Esta última deducción especial es una de las variables más potentes: en 2026 equivale aproximadamente a $1.200.000 mensuales para la mayoría de los asalariados, aunque varía según la zona geográfica (Patagonia tiene un plus).

Las deducciones particulares, en cambio, dependen de cada persona. Pueden incluirse gastos médicos comprobados que superen el 5% del mínimo no imponible, intereses de créditos hipotecarios UVA (con ciertos topes), donaciones a entidades sin fines de lucro hasta el 5% de la ganancia neta, y aportes a seguros de vida o retiro privado. Un aspecto poco explorado es la posibilidad de deducir hasta el 40% de los gastos en guarderías o jardines maternales cuando ambos progenitores trabajan, siempre que se cumplan los requisitos de facturación electrónica.

Las escalas vigentes en 2026

El impuesto se aplica de forma progresiva por tramos. La escala vigente desde enero de 2026, ajustada por la Ley de Actualización Tributaria, es la siguiente:

Hasta $1.050.000 mensuales de ganancia neta imponible: alícuota 0% (quedan cubiertos por el mínimo no imponible y la deducción especial).

De $1.050.001 a $2.000.000: 15% sobre el excedente.

De $2.000.001 a $3.500.000: 20% sobre el excedente más una suma fija.

De $3.500.001 a $5.500.000: 25%.

De $5.500.001 a $8.000.000: 30%.

Más de $8.000.000: 35%.

Estos valores son aproximados y deben verificarse cada mes en la tabla oficial de la AFIP, ya que la actualización se realiza trimestralmente por RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). El dato relevante acá es que la mayor parte de los sueldos medios-altos cae en el tramo del 25% al 30%, lo cual hace que cada deducción adicional tenga un impacto concreto en el bolsillo.

Ejemplo práctico con perfil familiar

Tomemos el caso de una ingeniera de sistemas de 38 años que vive en CABA, cobra un bruto de $4.800.000 mensuales y tiene un hijo de 6 años y un esposo que también trabaja. Su ganancia neta luego de aportes jubilatorios ronda los $4.100.000.

Primero se aplica el mínimo no imponible ($850.000 en 2026) y la deducción especial ($1.200.000). Luego se suma la carga de familia por el hijo ($320.000). La base imponible queda en aproximadamente $1.730.000. Aplicando la escala, paga impuesto sobre el excedente del primer tramo al 15%. El resultado neto de bolsillo después de Ganancias es de unos $3.850.000.

Si esa misma persona decide aportar $150.000 mensuales a un seguro de retiro privado con fondo común de inversión, esa suma se deduce íntegramente de la base, bajando el impuesto en unos $37.500 por mes. En un año, el ahorro fiscal supera los $450.000. Este tipo de decisiones ilustran por qué vale separar dos cosas: la carga legal del impuesto y la planificación voluntaria que cada contribuyente puede realizar dentro de la ley.

Deducciones poco utilizadas que pueden marcar la diferencia

Más allá de las clásicas, existen opciones que pocos empleados aprovechan. Una de ellas es la deducción por movilidad: si el empleador no cubre viáticos, se puede deducir un monto fijo por uso de vehículo propio para ir al trabajo (con comprobantes de combustible y peajes). Otro punto interesante es la posibilidad de deducir cursos de capacitación relacionados con la actividad laboral, siempre que sean dictados por instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación.

En el caso de trabajadores con hipoteca UVA, la deducción de intereses puede llegar a $450.000 anuales en 2026, siempre que el crédito esté destinado a vivienda única y familiar. Esta cláusula ganó relevancia tras la fuerte devaluación de 2024-2025 y el consecuente aumento de las cuotas.

Cómo se liquida mes a mes y el ajuste anual

Los empleadores actúan como agentes de retención y aplican el impuesto mes a mes utilizando el sistema SIRADIG. Sin embargo, el cálculo definitivo se hace en diciembre o al momento de la desvinculación. Allí se toman los doce meses completos, se recalculan todas las deducciones y se determina si hubo retenciones en exceso (devolución) o insuficientes (pago complementario).

En años de alta inflación como el que cerramos en 2025, muchas veces aparecen devoluciones importantes porque las tablas se actualizaron con rezago. Por eso conviene guardar todos los comprobantes de deducciones particulares desde enero: pueden generar un reintegro que funcione como ahorro forzoso inesperado.

Consideraciones finales para planificar

El Impuesto a las Ganancias no es solo una resta en el recibo. Es una variable que se puede gestionar dentro de los límites legales. Quien conozca las escalas, maximice las deducciones permitidas y realice aportes voluntarios deducibles logra reducir la carga efectiva de manera significativa.

Lo importante no es tanto memorizar las alícuotas exactas —que cambian cada trimestre—, sino entender la mecánica: cada peso deducible vale más cuanto más alta es la alícuota marginal en la que se encuentra el contribuyente. Por eso, para sueldos que superan los $3.000.000 netos, cada decisión de ahorro previsional o gasto deducible tiene un retorno fiscal que justifica dedicarle tiempo.

Antes de sacar conclusiones apresuradas sobre si “te cobran mucho”, conviene correr el cálculo con tus números reales. Una hoja de cálculo sencilla o las herramientas gratuitas que ofrece la AFIP en su sitio suelen ser suficientes para anticipar el impacto mensual y anual. En un país con presión tributaria alta, la diferencia entre pagar lo justo y pagar de más suele estar en el detalle de las deducciones que uno decide —o no— aprovechar.