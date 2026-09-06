Cómo calcular la indemnización por despido en Argentina en 2026: guía completa para el inversor

Entendé paso a paso la fórmula legal, los rubros que se incluyen, las deducciones y las estrategias de negociación en un contexto de alta inflación y cambios regulatorios.

El cálculo de la indemnización por despido sin causa en Argentina sigue siendo uno de los temas más consultados por trabajadores y empleadores. En un año como 2026, marcado por la persistente inflación y reformas laborales en discusión, conocer la mecánica exacta evita sorpresas y permite planificar mejor tanto la salida como la continuidad de una relación laboral.

A diferencia de lo que muchos creen, la indemnización no es un monto fijo ni un “paquete” estándar. Se construye a partir de la remuneración bruta, la antigüedad y varios rubros adicionales que pueden modificar significativamente el resultado final. Vamos a desglosarlo de manera práctica.

Base de cálculo: la mejor remuneración

La ley toma como base la “mejor remuneración mensual, normal y habitual” de los últimos doce meses o de todo el contrato si es menor a un año. Esto incluye sueldo básico, comisiones, viáticos sujetos a aportes, bonos regulares y hasta el promedio de horas extras si fueron habituales. Quedan excluidos los reintegros de gastos y las asignaciones familiares.

En la práctica, si tu sueldo fue aumentando por paritarias o ajustes inflacionarios, el cálculo se hace sobre el último mes o el promedio más alto. Para alguien que gana $1.800.000 brutos mensuales en septiembre de 2026, esa cifra será el punto de partida.

La fórmula principal: un mes por año de servicio

La indemnización básica equivale a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses. Se calcula de forma proporcional: si trabajaste 3 años y 4 meses, se computan 4 meses de indemnización (3 completos + 1 por la fracción).

Ejemplo concreto: un trabajador con 6 años y 7 meses de antigüedad y mejor remuneración de $2.200.000 recibiría 7 meses × $2.200.000 = $15.400.000 de indemnización básica. Hasta acá, el cálculo parece sencillo. Pero la historia cambia cuando sumamos los rubros complementarios.

Rubros que se suman a la indemnización

Además del monto básico, la liquidación final debe incluir:

Preaviso no otorgado (un mes si la antigüedad es menor a 5 años, dos meses si es mayor).

Vacaciones no gozadas, proporcionales al tiempo trabajado en el año del despido.

Sueldo y aguinaldo proporcionales hasta la fecha de extinción.

SAC (aguinaldo) pendiente o proporcional del segundo semestre.

Plus por antigüedad, zona o título si forman parte de la remuneración habitual.

En 2026, con la inflación acumulada alta, muchos convenios colectivos incorporan cláusulas de actualización automática. Es clave revisar el CCT aplicable porque puede aumentar la base de cálculo.

Deducciones y aportes: lo que realmente llega al bolsillo

De la indemnización se descuentan aportes jubilatorios (11%) y el impuesto a las ganancias cuando corresponde. La reforma de 2024 elevó el piso no imponible, por lo que en 2026 muchas indemnizaciones medianas quedan exentas o con menor impacto.

Además, si el trabajador tiene deudas con la ART o cuotas sindicales, pueden retenerse. El empleador también deposita el 1,5% adicional en concepto de contribución al Fondo Nacional de Desempleo.

El caso de los gerentes y altos ejecutivos

Para puestos de dirección o confianza, el cálculo puede modificarse por acuerdos individuales o por el Estatuto del Personal de Dirección. En estos casos, es habitual negociar un “arreglo” por mutuo acuerdo que incluya una indemnización superior a la legal a cambio de renuncia a futuras demandas. En 2026, con la judicialización aún elevada, las empresas prefieren cerrar con un 20-50% adicional para evitar litigios que pueden durar años.

Cómo negociar una salida mejor

El trabajador que conoce la fórmula tiene más poder. Algunas estrategias que funcionan:

Pedir la liquidación por escrito antes de firmar cualquier acuerdo.

Incluir en la negociación los meses de preaviso trabajado (muchas empresas pagan el preaviso en lugar de hacerlo trabajar).

Exigir el certificado de servicios y el telegrama de despido con los motivos claros.

Evaluar la opción de “despido indirecto” si existen causales de mala praxis del empleador (acoso, falta de pago, etc.), lo que puede duplicar algunos rubros.

Herramientas para calcularlo vos mismo

Aunque no reemplazan a un contador o abogado laboral, hay plantillas actualizadas en el sitio de la Secretaría de Trabajo y en aplicaciones de liquidación online. Lo importante es ingresar correctamente la remuneración variable de los últimos 12 meses y la fecha exacta de ingreso.

En un contexto argentino donde la estabilidad laboral es cada vez más frágil, entender este cálculo no es solo una cuestión defensiva. Para el inversor o profesional que piensa en cambiar de empleo, saber cuánto recibirá en caso de salida permite dimensionar mejor su colchón financiero y decidir si conviene aceptar o rechazar una propuesta.

La indemnización no es un premio ni un castigo: es el resultado matemático de una norma que busca compensar la pérdida de de ingresos. Conocerla con precisión es la mejor forma de evitar que te paguen de menos o de que, como empleador, pagues de más.