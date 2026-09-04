Cómo se calcula el CFT de un préstamo personal y por qué es siempre más alto que la tasa nominal

El CFT incorpora todos los costos reales de un crédito. Entendé la fórmula, los componentes que lo inflan y cómo usarlo para comparar ofertas sin sorpresas.

El CFT, o Costo Financiero Total, es el número que realmente importa cuando evaluás un préstamo personal. Mientras la tasa nominal seduce con un porcentaje aparente bajo, el CFT revela el costo efectivo anual que pagás por el dinero prestado, incluyendo todos los cargos accesorios.

A diferencia de la tasa nominal de interés (TNA), que solo considera el interés puro, el CFT es una tasa efectiva que integra comisiones, seguros, gastos administrativos, IVA y cualquier otro costo que el banco o la fintech traslade al cliente. En la práctica, el CFT siempre resulta más alto que la TNA porque agrega estas capas de costo que, en Argentina, suelen ser significativas.

La fórmula detrás del CFT

El cálculo del CFT se basa en el concepto de tasa interna de retorno (TIR) del flujo de fondos del préstamo. Se resuelve la siguiente ecuación para encontrar la tasa que iguala el valor presente de los desembolsos con el valor presente de las cuotas:

Valor del préstamo recibido = Σ (Cuota_i / (1 + CFT/12)^i) + costos iniciales ajustados

En términos prácticos, las entidades financieras utilizan software especializado que incorpora:

La tasa nominal anual (TNA)

El sistema de amortización (francés, alemán o mixto)

Comisión de apertura o mantenimiento

Costo de seguros obligatorios (vida, desempleo, etc.)

Gastos de otorgamiento y sellados

IVA sobre intereses y comisiones

Eventuales cargos por cobranza o punitorios estimados

El BCRA exige que todas las entidades publiquen el CFT en sus simuladores y en la publicidad de créditos. Esa obligación existe desde hace años precisamente para evitar que los clientes tomen decisiones basadas solo en la TNA.

Por qué la diferencia entre TNA y CFT puede ser tan grande en la Argentina

En el mercado local, la brecha entre ambos indicadores suele oscilar entre 15 y 45 puntos porcentuales, dependiendo del monto, el plazo y el perfil del tomador. Hay varias razones estructurales para esto.

Primero, los seguros. Muchos préstamos personales incluyen pólizas de vida y contra desempleo que se cobran dentro de la cuota. Estos seguros no son opcionales en la mayoría de las ofertas y representan un porcentaje importante del CFT.

Segundo, la comisión de apertura. Aunque el BCRA limitó su peso, sigue existiendo en muchas líneas y se cobra por adelantado, lo que eleva fuertemente el costo efectivo.

Tercero, el efecto del IVA. Como el impuesto se aplica sobre los intereses y sobre varias comisiones, genera un efecto compuesto que termina encareciendo el crédito.

Por último, el riesgo crediticio. Las entidades trasladan al CFT una prima por el riesgo de default promedio del segmento. Cuanto más riesgoso el cliente (scoring bajo, historial corto), mayor será esa prima dentro del CFT.

Cómo calcularlo vos mismo (método práctico)

Aunque el cálculo exacto requiere resolver una ecuación de grado alto, podés aproximarlo con una planilla de Excel o Google Sheets usando la función TIR. Los pasos son los siguientes:

Colocá en una columna el flujo de caja desde el punto de vista del cliente: positivo el monto neto recibido el día 0 (monto solicitado menos comisión de apertura y seguros iniciales). En las filas siguientes, colocá los montos negativos de cada cuota mensual (incluyendo capital, intereses, seguros, IVA y cualquier otro cargo). Usá la función TIR.periodico() o TIR() de la planilla y multiplicá el resultado por 12 para anualizarlo. El resultado que obtengas será muy cercano al CFT publicado por la entidad.

Esta aproximación te permite verificar si el CFT informado coincide con la realidad de la oferta o si hay costos que no fueron explicitados correctamente.

Ejemplo realista con números de 2026

Supongamos un préstamo personal de $2.000.000 a 24 meses. La TNA informada es del 48%. Sin embargo, al sumar comisión de apertura del 3%, seguro de vida del 0,8% mensual sobre saldo, IVA y gastos administrativos, el CFT publicado termina en 68,4%.

Eso significa que, en lugar de pagar aproximadamente $3.800.000 en total (solo considerando la TNA), el cliente terminará devolviendo cerca de $4.450.000 cuando se suman todos los componentes. La diferencia de $650.000 es exactamente lo que explica el CFT.

Consejos para minimizar el CFT al tomar un préstamo

Compará siempre el CFT y no la TNA. Es la única forma de hacer apples-to-apples entre bancos y fintechs.

Preferí productos que no incluyan seguros atados. Algunos bancos permiten optar por seguros propios, lo que puede bajar el CFT varios puntos.

Negociá la comisión de apertura. En clientes con buen scoring, muchas entidades están dispuestas a reducirla o eliminarla.

Evaluá plazos más cortos si tu flujo de caja lo permite. Aunque la cuota sube, el CFT suele ser menor porque los costos fijos se diluyen en menos tiempo.

Usá los simuladores oficiales del BCRA. Allí todas las entidades deben mostrar el CFT efectivo y comparativo.

El rol del CFT en la decisión de endeudamiento

Más allá del cálculo técnico, el CFT funciona como un termómetro de salud financiera personal. Si el CFT de un préstamo supera tu tasa de retorno esperada en inversiones o tu capacidad de generación de ingresos, el crédito probablemente esté destruyendo valor.

En un país con inflación crónica y tasas reales volátiles, el CFT se vuelve aún más relevante porque permite comparar el costo real del dinero en términos relativos. Un CFT del 65% cuando la inflación esperada es del 45% implica un costo real positivo del 13,8% anual. Ese dato es mucho más útil que mirar solo la TNA.

Entender cómo se arma el CFT te da poder de negociación y te evita caer en ofertas que parecen baratas pero que, al final del camino, terminan siendo las más caras. La próxima vez que veas una publicidad que destaca “48% TNA”, recordá que el número que realmente define cuánto vas a pagar es el que aparece en letra más chica: el CFT.