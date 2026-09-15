Cómo calcular TNA, TEA y tasa real: guía práctica para inversores argentinos

Entendé las diferencias entre tasa nominal, efectiva y real, y por qué mirar solo la TNA puede llevarte a elegir el peor instrumento. Con ejemplos claros y una calculadora mental para tomar decisiones informadas.

Cuando alguien te dice que un plazo fijo rinde 38% TNA, ¿sabés realmente cuánto vas a llevarte a fin de año? Y cuando un FCI promete 45% TEA, ¿es comparable? En Argentina, donde las tasas cambian cada mes y la inflación corre a otro ritmo, confundir estos conceptos no es un detalle: es la diferencia entre preservar poder de compra o perderlo silenciosamente.

La TNA (Tasa Nominal Anual) es el número que más se ve en publicidad. Es la tasa bruta anualizada sin considerar cómo se capitaliza el interés. Si un instrumento paga 38% TNA con capitalización mensual, no significa que al cabo de doce meses tengas 38% más. Ese es el primer error clásico.

La TEA (Tasa Efectiva Anual) corrige eso. Toma en cuenta la capitalización de intereses. La fórmula es sencilla pero reveladora: TEA = (1 + TNA / n)^n - 1, donde n es la cantidad de períodos de capitalización por año. Un plazo fijo a 38% TNA capitalizado mensualmente da una TEA de aproximadamente 45,8%. Ese casi 8% de diferencia no es marginal cuando hablás de montos importantes.

Ahora viene la parte que realmente importa: la tasa real. Es la que te dice si tu plata creció o se achicó en términos de lo que podés comprar. Se calcula restando la inflación esperada (o pasada, según el caso) de la TEA. Si la inflación anualizada del último año fue 55% y tu inversión rindió 45,8% TEA, tu tasa real es negativa: perdiste poder adquisitivo.

Mirémoslo desde el lado del inversor concreto con $8 millones disponibles. Opción A: un plazo fijo tradicional a 36% TNA con capitalización mensual (TEA ≈ 42,6%). Opción B: un FCI money market que viene rindiendo 44% TEA promedio de los últimos seis meses. A primera vista, la opción B parece ganadora. Pero si la inflación corre al 4% mensual (lo que anualiza cerca de 60%), ambas opciones están perdiendo en términos reales. La diferencia está en cuánto pierden.

Acá es donde entra la tasa real ex-ante versus ex-post. La ex-ante usa expectativas de inflación (las que publica el REM del BCRA, por ejemplo). La ex-post usa la inflación que efectivamente ocurrió. Para decisiones de inversión, la ex-ante es la que debés usar, aunque siempre con el margen de error que implica pronosticar inflación en Argentina.

Un error frecuente es comparar TNA de instrumentos con distinta frecuencia de capitalización. Un bono que paga interés trimestral versus uno mensual: la TNA puede parecer similar, pero la TEA del segundo será mayor. Siempre igualá las unidades antes de decidir.

También conviene separar tasa real en pesos de tasa real en dólares. Muchos instrumentos en moneda extranjera muestran tasas nominales bajas (2-5% anual), pero si el dólar blue o MEP se mantiene estable, esa tasa puede resultar positiva en términos reales. Cuando el carry trade vuelve a aparecer en las conversaciones de la City, esto es exactamente lo que está pasando.

Para no perderte en los cálculos, armá tu propia regla de tres mental. Si la TNA es 40% y capitaliza mensualmente, la TEA ronda 48-49%. Si la inflación esperada es 50%, tu tasa real será cercana a -2% mensual compuesto. ¿Vale la pena bloquear el dinero por seis meses para eso? Depende de tu alternativa y de tu necesidad de liquidez.

Los fondos comunes de inversión tienen una ventaja comunicacional: suelen publicar su rendimiento efectivo diario y su TEA. Eso facilita la comparación. Pero ojo: muchos muestran rendimientos brutos. Siempre chequeá el prospecto para ver la comisión de gestión y suscripción, porque esos costos se comen parte de la TEA.

En bonos, el concepto se vuelve más técnico. El yield to maturity (YTM) de un bono CER ya incorpora una tasa real implícita. Si un bono ajustable por CER rinde YTM de 2% real, eso significa que, independientemente de la inflación, vas a ganar 2% por encima de ella hasta el vencimiento (asumiendo que el emisor paga). Esa es una forma directa de asegurarte una tasa real positiva.

La pregunta que conviene hacerse antes de elegir no es "¿cuál tiene mayor TNA?" sino "¿cuál me deja con más poder de compra dentro de mi horizonte temporal?". Para responderla necesitás estimar tres cosas: la TEA del instrumento, la inflación esperada en ese mismo plazo y los costos totales (comisiones, impuestos, spreads).

En horizontes cortos (menos de 90 días), la diferencia entre TNA y TEA es pequeña y suele prevalecer la liquidez. En horizontes de 6 a 24 meses, la TEA cobra mucha más relevancia y la tasa real pasa a ser el filtro decisivo. Más allá de los 24 meses, entran en juego otros factores: riesgo crediticio, riesgo cambiario y la posibilidad de rebalancear la cartera.

Un ejercicio útil es armar escenarios. Supongamos inflación esperada del 45% anual para los próximos doce meses. Un instrumento con TEA de 52% te daría tasa real positiva de alrededor de 4,8%. Si la inflación termina siendo 55%, esa tasa real se vuelve negativa. Por eso diversificar entre instrumentos con diferente indexación (pesos fijos, CER, dólar linked, hard dollar) reduce la incertidumbre sobre el resultado real.

La tasa real también sirve para comparar oportunidades internacionales. Un bono del Tesoro americano al 4% nominal con inflación estadounidense del 2,5% da tasa real de 1,5%. En Argentina, conseguir una tasa real positiva sostenida es mucho más difícil, pero no imposible si se combinan bien los instrumentos y se administra el riesgo regulatorio.

Al final, TNA, TEA y tasa real son solo herramientas. La herramienta más importante sigue siendo la pregunta correcta: ¿cuánto necesito que rinda esta inversión para que, después de inflación, impuestos y costos, siga teniendo sentido para mi objetivo? Quien se hace esa pregunta antes de mirar el cartel con el porcentaje es el que suele terminar con mejores decisiones.