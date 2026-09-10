Cuánto cobran realmente las pasarelas de pago por vender online en Argentina en 2026

Un análisis comparativo actualizado de las comisiones que aplican Mercado Pago, Mobbex, Todo Pago y otras pasarelas. Cómo impactan en el margen de un e-commerce y qué alternativas existen para reducir costos sin perder conversiones.

Las comisiones de las pasarelas de pago se han convertido en uno de los costos fijos más relevantes para cualquier negocio que venda online en Argentina. En un contexto donde los márgenes operativos ya están ajustados por inflación, logística y devoluciones, entender exactamente cuánto se lleva cada jugador resulta clave para sostener la rentabilidad.

A diferencia de lo que suele comunicarse en términos de “tasa de procesamiento”, el costo real de aceptar pagos digitales combina varios componentes: la comisión base por transacción, el costo financiero implícito según el medio de pago elegido por el cliente, las tarifas por mantenimiento de cuenta y, en algunos casos, cargos por conciliación o chargebacks. En 2026, tras los cambios en las regulaciones del BCRA sobre tasas de interés y la mayor competencia entre fintechs, estas estructuras se han vuelto más transparentes pero también más complejas.

Tomemos como punto de partida el caso de un e-commerce mediano que factura $50 millones mensuales con ticket promedio de $35.000. Si el 65% de sus ventas se pagan con tarjeta de crédito en cuotas, el impacto de las comisiones puede restar entre 4 y 7 puntos porcentuales del margen bruto. Ese número no es marginal: en muchos rubros equivale al beneficio neto anual.

Mercado Pago sigue siendo la pasarela dominante, pero su esquema de pricing ya no es tan lineal como hace unos años. Para cuentas profesionales, la comisión base por venta con débito ronda el 2,9% más un fijo de $50 por transacción. En crédito, la tarifa escala según la cantidad de cuotas que el cliente elija: 4,9% para pago en una cuota, 6,8% para 3 cuotas, 8,4% para 6 y llega hasta 11,2% si el comprador financia en 12 pagos. Estos valores ya incluyen el costo de fondeo y el seguro contra fraude. Sin embargo, el vendedor que opta por “pago en cuotas sin interés” asume una comisión adicional que oscila entre 7% y 14% según el plan promocional, ya que Mercado Pago adelanta el dinero completo al comercio.

Mobbex, por su parte, ha ganado terreno entre PyMEs que priorizan la predictibilidad. Su modelo es más modular: cobra 2,45% + IVA sobre débito y entre 3,9% y 5,6% sobre crédito según el plan. A diferencia de Mercado Pago, no aplica cargo fijo por transacción en su plan estándar, pero sí cobra $4.900 mensuales de suscripción si el volumen mensual supera los $8 millones. Este esquema resulta atractivo para quien puede prever su flujo, porque el costo financiero se factura por separado y el vendedor puede elegir si lo traslada o lo absorbe.

Todo Pago, ahora integrado al ecosistema de Prisma, mantiene una estructura más tradicional. Su comisión promedio por crédito se ubica en 3,8% para una cuota y sube linealmente hasta 7,9% en 12. Ofrece un diferencial interesante: la posibilidad de negociar tarifas por volumen a partir de los $25 millones mensuales, algo que las otras dos pasarelas rara vez habilitan en forma explícita. El punto débil sigue siendo la experiencia de checkout, que suele generar más abandonos de carrito que las soluciones más modernas.

Otras alternativas como Naranja X Pagos, Getnet y las nuevas soluciones de bancos digitales (Ualá Business, Brubank Pagos) han bajado el piso competitivo. Naranja X, por ejemplo, ofrece 2,7% en débito y 4,5% promedio en crédito con un modelo de “costo transparente” que separa claramente la MDR (merchant discount rate) del costo de fondeo. Getnet, con respaldo de Banco Santander, ha sido agresiva en el segmento pyme y ofrece planes sin suscripción con 3,1% en débito y 5,2% en crédito, más un programa de cashback por volumen que devuelve hasta 0,4% mensual.

El verdadero ejercicio de análisis consiste en calcular el costo efectivo ponderado. No es lo mismo vender un producto de $8.000 que se paga 90% en débito que uno de $120.000 que se financia en 6 o 12 cuotas. Para eso conviene construir una matriz simple: multiplicar la distribución esperada de medios de pago por la tarifa correspondiente y sumar los costos fijos mensuales. En la práctica, muchos comercios descubren que están pagando entre 6,2% y 8,1% efectivo cuando creían que estaban en 4,5%.

Un factor que suele pasarse por alto es el impacto de las promociones bancarias. Cuando el cliente paga con una tarjeta que ofrece 6 cuotas sin interés, el comercio termina subsidiando parte de ese beneficio a través de una comisión más alta. En 2026, con tasas de referencia del BCRA más bajas que en 2024-2025, algunas pasarelas han comenzado a absorber una porción mayor de ese costo, pero no todas. Quien no revisa trimestralmente su mix de ventas puede estar dejando varios puntos de margen sobre la mesa sin darse cuenta.

La pregunta que surge entonces es si conviene migrar de pasarela o negociar mejor con la actual. La respuesta depende del tamaño. Para volúmenes menores a $15 millones mensuales, el diferencial entre las opciones más baratas y Mercado Pago suele estar por debajo del 1,2 puntos, lo que muchas veces no justifica el costo de migración (reintegración de checkout, cambio de links de pago, actualización de sistemas de facturación). Por encima de los $40 millones, el ahorro puede superar el 2% y justificar el cambio.

Existen además estrategias intermedias. Varias empresas combinan dos pasarelas: una principal para el checkout nativo y otra secundaria para link de pago o cuotas específicas. Otras han migrado parcialmente a modelos de “pagos abiertos” donde el cliente paga directamente en la cuenta bancaria del vendedor a través de transferencia o DEBIN, evitando la pasarela en un porcentaje de las ventas. Esta opción reduce la comisión al 0,6-1,2% pero aumenta el riesgo de fraude y complica la conciliación.

La tendencia de los últimos 18 meses apunta a mayor segmentación. Las pasarelas ya no ofrecen una sola tarifa: diferencian según el canal (web, app, WhatsApp), el tipo de comercio (productos físicos, digitales, servicios recurrentes) y hasta el riesgo crediticio del vendedor. Un negocio con devoluciones menores al 4% puede negociar hasta 80 puntos básicos menos que uno con 12% de chargeback.

En síntesis, el costo de aceptar pagos online ya no es un dato estático que se mira una vez al año. Es una variable operativa que debe gestionarse mensualmente, con un spreadsheet actualizado y una conversación trimestral con el account manager de la pasarela. Quien lo hace sistemáticamente suele encontrar entre 1,5 y 3,5 puntos de margen adicional que antes se diluían en “costos de venta”.

El próximo paso lógico para muchos comercios es pasar de la mera comparación de tarifas a un modelo de costo total de transacción que incluya tiempo de conciliación, velocidad de liberación de fondos, costo de atención al cliente por rechazos y tasa de conversión del checkout. Porque al final, la pasarela más barata no siempre es la más conveniente si genera más abandonos o demora el capital de trabajo.