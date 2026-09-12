Cuánto rinde el dinero en billeteras virtuales y cómo se compara con un plazo fijo

Analizamos el rendimiento real de las billeteras virtuales en pesos y dólares frente al plazo fijo tradicional. Con datos actualizados, costos ocultos y un marco práctico para decidir según tu horizonte y monto.

Elegir dónde estacionar el dinero que no vas a usar en los próximos días ya no es tan simple como elegir entre un plazo fijo o dejarlo en la cuenta. Las billeteras virtuales se posicionaron como una alternativa cotidiana, pero ¿realmente rinden más que un plazo fijo? Y sobre todo, ¿en qué condiciones?

Para responderlo hay que mirar más allá del porcentaje que aparece en grande en la pantalla. Rendimiento bruto, costo de oportunidad, liquidez real, impuestos y el contexto macro argentino cambian completamente el panorama según el monto y el horizonte de cada inversor.

Cómo funcionan los rendimientos en las billeteras virtuales

La mayoría de las billeteras (Mercado Pago, Ualá, Brubank, Naranja X, entre las principales) ofrecen una cuenta remunerada o fondo común de inversión money market que rinde diariamente. Ese rendimiento se actualiza en función de las tasas de mercado: cauciones, pases pasivos del BCRA y plazos fijos de bancos minoristas.

A septiembre de 2026, las tasas que pagan las billeteras más competitivas oscilan entre el 28% y el 34% anual en pesos, según el monto y si el usuario pertenece a algún segmento premium. Pero ese número es bruto. Hay que restarle la comisión de gestión (cuando aplica), el impuesto a los intereses (si supera el mínimo no imponible) y, fundamentalmente, la inflación esperada.

El dato clave es que muchas billeteras ya no ofrecen “renta 100%” como en 2023-2024. La competencia se achicó y los rendimientos se alinearon hacia abajo. Sin embargo, siguen manteniendo una ventaja en liquidez: el dinero suele estar disponible en minutos o 24 horas, sin necesidad de programar un vencimiento.

Plazo fijo: la referencia que sigue siendo difícil de superar en horizontes cortos

El plazo fijo tradicional, especialmente los UVA o los que pagan Badlar más spread en bancos grandes, sigue siendo la opción más predecible para plazos de 30 a 90 días. A las tasas actuales, un plazo fijo a 30 días puede rendir entre 32% y 36% anual nominal, con la ventaja de que el interés está garantizado por el BCRA hasta cierto monto.

La diferencia aparece cuando miramos el neto. Un plazo fijo de $5 millones a 30 días genera intereses que, una vez descontado el impuesto a las ganancias (si corresponde), suelen terminar rindiendo entre 1,8% y 2,2% real mensual si la inflación se mantiene en torno al 3,5-4% mensual. En cambio, una billetera virtual con 31% anual bruto puede quedar en 1,4-1,7% real mensual en el mismo escenario.

Comparación práctica según perfiles de inversor

Para alguien que necesita disponibilidad inmediata (gastos corrientes, imprevistos), la billetera virtual gana por comodidad. El costo de transferir o usar el dinero es prácticamente cero. En un plazo fijo, romperlo antes del vencimiento suele implicar perder todos los intereses del período.

En cambio, para montos superiores a $8-10 millones y horizontes de 45 días o más, el plazo fijo tradicional o un FCI T+0/T+1 de una sociedad de bolsa suele entregar mejor rendimiento neto. La brecha puede llegar a 4-6 puntos porcentuales anuales una vez descontadas comisiones y impuestos.

Un caso concreto: supongamos $3 millones que no vas a tocar en los próximos 60 días. En una billetera virtual con rendimiento promedio de 30,5% anual, el interés bruto acumulado sería de unos $152.000. En un plazo fijo a 60 días al 34,5% anual, serían unos $172.000. La diferencia de $20.000 puede parecer poca, pero representa más de 13% de rentabilidad adicional sobre el interés generado.

Los costos ocultos que pocos miran

Las billeteras virtuales suelen promocionar “sin comisiones”, pero eso no siempre es cierto. Algunas cobran por transferencias a otros bancos una vez superado un cupo mensual, otras aplican un fee de gestión en el fondo money market (0,5-1,2% anual) y casi todas reinvierten automáticamente en instrumentos que generan spread a favor de la fintech.

Además, desde la reforma impositiva de 2025, los intereses de las billeteras quedaron alcanzados por el impuesto a las ganancias cuando superan el equivalente a tres veces la tasa de política monetaria en el período. Eso cambia el cálculo para montos medianos y altos.

Dólares: el terreno donde las billeteras pierden claramente

En dólares, la ecuación es aún más desfavorable. Las billeteras ofrecen rendimientos en stablecoins o cuentas remuneradas que rondan el 1% al 3% anual, mientras que un plazo fijo en dólares (o un MEP con posterior colocación) puede generar carry de entre 4% y 7% anual según la brecha y el instrumento. La liquidez en dólares también es menor en las billeteras: los retiros a cuentas bancarias tienen límites y costos que no existen en un plazo fijo bancario.

Cómo tomar la decisión correcta

La pregunta correcta no es “qué rinde más”, sino “qué combinación de instrumentos me conviene según mi flujo de caja”. Una estrategia que está funcionando para muchos inversores retail sofisticados es la siguiente:

Hasta $2-3 millones de reserva de liquidez inmediata: billetera virtual con money market.

Entre $3 y $15 millones con horizonte de 30-90 días: mezcla de FCI T+1 y plazos fijos escalonados.

Por encima de $15 millones: evaluar directamente bonos cortos o cauciones bursátiles a través de una ALYC, donde los rendimientos netos suelen ser superiores.

Rebalancear cada 30-45 días sigue siendo clave. Las tasas cambian rápido y lo que hoy parece competitivo puede quedar atrás en pocas semanas.

El rendimiento no es solo el número que promete la app. Es el resultado después de inflación, impuestos, comisiones y el costo de no poder usar el dinero cuando lo necesitás. Mirar solo el porcentaje grande en la pantalla es la forma más cara de ahorrar tiempo.