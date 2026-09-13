Dólar MEP, CCL y blue: cómo elegir el más conveniente según tu objetivo

Más allá de las cotizaciones, cada dólar tiene reglas de acceso, costos ocultos y riesgos distintos. Una guía práctica para inversores que necesitan decidir cuál usar según horizonte, monto y propósito.

Elegir entre dólar MEP, CCL y blue no es solo mirar cuál cotiza más barato hoy. Cada uno responde a necesidades diferentes, tiene costos implícitos y genera consecuencias fiscales y operativas que pueden cambiar el resultado final de manera significativa.

Para el inversor argentino de hoy, el dólar ya no es un refugio pasivo sino una herramienta con tres versiones principales. Entender sus diferencias mecánicas es clave antes de mover un solo peso.

El MEP: el dólar del inversor institucionalizado

El MEP (Mercado Electrónico de Pagos) surge de la compra de un bono en pesos y su posterior venta en dólares en el exterior. Es la vía que más se parece a un instrumento financiero regulado. Para acceder a él se requiere una cuenta comitente en una ALYC o banco habilitado.

Su gran ventaja es la trazabilidad: todo queda registrado, lo que reduce el riesgo de problemas futuros con la AFIP. Además, suele ser el más barato de los tres en términos de spread, aunque la operatoria implica comisiones de corretaje y el tiempo de liquidación (generalmente T+2 o T+3).

Ideal para quien quiere dolarizar una parte importante de su portafolio de manera sistemática y con intención de quedarse dentro del sistema financiero formal. También es la opción preferida cuando se busca luego invertir en acciones o CEDEARs, porque el dinero ya está dentro del ecosistema bursátil.

El CCL: liquidez inmediata pero con mayor costo

El Contado con Liquidación funciona de manera similar al MEP, pero opera con acciones en lugar de bonos. Al comprar un activo local y venderlo en el exterior se obtiene dólar cuenta extranjera de forma casi inmediata.

Esta velocidad lo convierte en la opción favorita de quienes necesitan mover montos importantes en poco tiempo o cuando el spread del MEP se ensancha demasiado. Sin embargo, paga un precio: el spread suele ser entre 1 y 3 puntos más alto que el MEP y las comisiones de corretaje pueden ser mayores porque se opera con acciones de mayor volatilidad.

Desde el punto de vista conductual, el CCL atrae a quienes tienen aversión a esperar. Pero esa velocidad tiene un costo que, en horizontes de inversión largos, termina pesando más de lo que parece.

El blue: el dólar de la calle y sus riesgos ocultos

El dólar blue sigue siendo el termómetro más sensible de la percepción de riesgo argentino. Se opera físicamente o a través de arbolitos y cuevas, lo que genera dos problemas estructurales: falta de trazabilidad y riesgo de recibir billetes falsos o recortados.

Su principal atractivo es la inmediatez y la ausencia de intermediarios formales. Para montos pequeños (hasta unos pocos miles de dólares) y cuando se necesita efectivo físico rápido, sigue siendo práctico. Pero a partir de ciertos umbrales, los riesgos operativos y la posible fiscalización futura lo vuelven menos conveniente.

Además, el blue suele cotizar con una prima mayor respecto al MEP y CCL, lo que significa que estás pagando más por la misma moneda. Esa diferencia no es gratis: es el precio de la informalidad.

Cuándo usar cada uno: un marco de decisión

La pregunta correcta no es cuál es el dólar más barato, sino cuál resuelve mejor tu necesidad concreta.

Si tu objetivo es construir una posición dolarizada dentro del mercado de capitales para luego invertir en renta variable o fija, el MEP suele ser la opción más eficiente. Su menor spread y su total compatibilidad con el ecosistema bursátil lo convierten en la primera opción para carteras de mediano y largo plazo.

Cuando necesitás velocidad y liquidez inmediata, especialmente si estás rotando entre posiciones o querés sacar dólares a una cuenta en el exterior rápidamente, el CCL puede justificar su mayor costo. La diferencia de precio a veces se compensa con la agilidad.

El blue queda reservado para casos muy específicos: cuando necesitás billetes físicos para un pago en negro, para viajar o para guardar en caja fuerte montos relativamente pequeños. Para cualquier suma que supere los US$ 5.000-10.000, los costos de seguridad y el riesgo de fraude suelen superar la comodidad.

Los costos reales que pocos mencionan

Más allá del precio de compra, existen otros factores que inciden en la rentabilidad neta:

Comisiones y spreads : en MEP y CCL varían según la sociedad de bolsa. Una buena ALYC puede ahorrarte hasta 1,5 puntos de diferencia.

: en MEP y CCL varían según la sociedad de bolsa. Una buena ALYC puede ahorrarte hasta 1,5 puntos de diferencia. Impuestos : la compra de dólar MEP o CCL genera percepción de Ganancias y Bienes Personales. El blue no genera registro, pero eso no significa que esté exento de futuras fiscalizaciones.

: la compra de dólar MEP o CCL genera percepción de Ganancias y Bienes Personales. El blue no genera registro, pero eso no significa que esté exento de futuras fiscalizaciones. Riesgo cambiario regulatorio : un cepo más duro puede afectar más al CCL que al MEP, según cómo evolucione la normativa.

: un cepo más duro puede afectar más al CCL que al MEP, según cómo evolucione la normativa. Oportunidad: el tiempo que demora la liquidación es tiempo en el que tu dinero no genera ni rinde.

Un inversor con horizonte de más de 18 meses debería priorizar siempre el camino que minimice costos totales y maximice trazabilidad. Quien necesite flexibilidad operativa, puede combinar las tres opciones según el momento.

Cómo construir una estrategia combinada

Muchos inversores sofisticados ya no eligen “un” dólar, sino que arman una canasta. Una porción en MEP para la parte de inversión bursátil, otra en CCL para liquidez táctica y una pequeña tenencia en blue para emergencias o gastos en efectivo.

Esta diversificación dentro de la misma moneda reduce el riesgo de quedar atrapado en un solo canal cuando las brechas se mueven o cuando aparecen restricciones inesperadas.

La clave está en no romantizar ninguno. El MEP no es “el bueno”, el blue no es “el trucho” y el CCL no es “el rápido”. Son tres herramientas con reglas distintas. Elegir bien significa alinear la herramienta con el objetivo, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo operativo.

En un país donde el dólar es a la vez refugio, unidad de cuenta y obsesión nacional, entender estas diferencias no es un detalle técnico. Es una ventaja competitiva concreta.