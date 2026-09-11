Cuándo conviene realmente pagar en cuotas sin interés en 2026

Con inflación proyectada en baja pero aún volátil, no todas las cuotas sin interés son convenientes. Un análisis práctico para decidir según inflación esperada, tasa de oportunidad y liquidez personal.

En un contexto donde la inflación argentina sigue siendo un factor central aunque muestra signos de moderación, la pregunta sobre si conviene pagar en cuotas sin interés cobra nueva relevancia. Ya no se trata solo de aprovechar el “gratis” nominal, sino de comparar la pérdida de poder adquisitivo del dinero que se mantiene en el bolsillo contra las alternativas de inversión disponibles.

El punto de partida es entender que una cuota sin interés no es realmente gratis si el vendedor traslada el costo financiero al precio de contado. Sin embargo, aun cuando el precio en cuotas sea idéntico al de contado, la decisión depende de tres variables: la inflación esperada en el período, la tasa de retorno real que se puede obtener con ese dinero mientras se paga en cuotas, y la liquidez personal del comprador.

Supongamos que se ofrece un producto de $800.000 en doce cuotas fijas sin interés de aproximadamente $66.667 cada una. Si la inflación mensual promedio esperada para los próximos doce meses es del 2,8%, el valor real de las cuotas posteriores se erosiona. La última cuota pagada dentro de un año equivaldría, en términos de poder adquisitivo actual, a unos $51.000. Esto implica que quien paga en cuotas está transfiriendo parte del costo real al futuro.

Ahora bien, el verdadero cálculo de conveniencia aparece cuando se compara esa “ganancia” inflacionaria con lo que se podría ganar invirtiendo el saldo en un instrumento que rinda por encima de la inflación. En septiembre de 2026, las tasas reales de los plazos fijos UVA o de ciertos fondos comunes de inversión en pesos están ofreciendo rendimientos reales mensuales cercanos al 0,8-1,2% según el instrumento. Si se mantiene el dinero invertido y se paga cada cuota con el capital original más los rendimientos, la ventaja puede ser significativa.

Un ejercicio concreto: si en lugar de pagar al contado se toman las doce cuotas y el monto total se coloca en un instrumento que rinde 1% real mensual compuesto, al cabo de un año se habrá generado un excedente aproximado del 12,7% por encima de la inflación. Ese excedente puede usarse para absorber las cuotas sin descapitalizarse. Claramente, en este escenario conviene financiar.

El matiz aparece cuando la inflación esperada es más baja de lo proyectado o cuando la tasa real de oportunidad cae. Si el BCRA logra anclar la inflación mensual por debajo del 2% de forma sostenida durante 2027, la brecha entre rendimiento real y erosión inflacionaria se reduce. En ese caso, la conveniencia de las cuotas se vuelve marginal y solo justificada por motivos de liquidez o flujo de caja.

También hay que considerar el riesgo cambiario y de salto discreto. Muchos consumidores argentinos mantienen parte de sus ahorros en dólares o en instrumentos indexados. En esos casos, tomar cuotas en pesos sin interés puede ser una excelente cobertura si se espera una apreciación real del peso o una caída adicional de la inflación. Pero si el tipo de cambio real se encuentra depreciado y existe riesgo de corrección, conviene evaluar si es mejor liquidar los dólares y pagar de contado para evitar descalce.

Desde el punto de vista institucional, las cuotas sin interés siguen siendo una herramienta de política comercial impulsada por los bancos y las tarjetas para sostener el consumo. Sin embargo, el usuario sofisticado debe separar la macro de su micro. Lo que conviene al comercio no necesariamente conviene a quien tiene alternativas de inversión. La regla práctica que surge es sencilla pero requiere disciplina: calcular la tasa interna de retorno implícita de la operación de cuotas y compararla con la tasa real ex-ante de las mejores alternativas disponibles.

En la práctica, esto significa armar una pequeña planilla antes de cada compra relevante. Columnas: monto total, número de cuotas, inflación mensual esperada (se puede usar el REM del BCRA como benchmark), tasa real esperada de inversión, flujo neto mes a mes. Si el VAN del flujo es positivo por encima de un umbral de tolerancia al riesgo (digamos 4-5% del monto), conviene tomar las cuotas.

Un caso distinto es el de bienes durables cuyo precio relativo tiende a subir más que la inflación general, como ciertos electrodomésticos importados o vehículos. Allí la conveniencia de financiar se multiplica porque se está adquiriendo un activo que puede revalorizarse. En cambio, en servicios o bienes perecederos, el cálculo se inclina más hacia el pago de contado si se tiene liquidez.

La experiencia de los últimos ciclos muestra que los periodos de inflación en descenso son precisamente aquellos donde las cuotas sin interés generan mayor valor para quien sabe colocar el dinero. Entre 2023 y 2025 muchos ahorristas que financiaron compras grandes y mantuvieron los fondos en instrumentos indexados terminaron con un colchón adicional significativo. Pero la misma estrategia falló en 2022 cuando la inflación se aceleró por encima de lo esperado y las tasas reales fueron negativas.

Por eso la recomendación central no es una regla fija sino un marco de decisión. Ante una oferta de cuotas sin interés en 2026, preguntarse tres cosas: ¿cuál es mi costo de oportunidad real del dinero?, ¿cuánto espero que erosione la inflación los pagos futuros?, y ¿necesito realmente preservar esa liquidez por otros motivos? Solo cuando las dos primeras respuestas arrojen un diferencial positivo claro, y la tercera sea negativa, las cuotas sin interés se convierten en una herramienta de optimización patrimonial en lugar de un simple recurso de consumo.

En síntesis, pagar en cuotas sin interés sigue siendo una de las pocas ventajas relativas que quedan en la economía argentina, pero solo para quien transforma esa opción en una mini-operación financiera. Quien no lo hace está simplemente postergando el pago sin capturar el beneficio real. En un año de transición como 2026, donde la inflación baja pero la incertidumbre sobre su velocidad persiste, esa distinción marca la diferencia entre preservar poder adquisitivo y erosionarlo innecesariamente.