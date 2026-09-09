Cómo comprar Bitcoin en Argentina en 2026: guía actualizada de exchanges, costos ocultos e impuestos

Una mirada práctica y actualizada para inversores retail que quieren sumar BTC a su cartera: qué exchanges usar, cómo calcular el costo total real y qué dice la AFIP sobre tributación en 2026.

Comprar Bitcoin en Argentina ya no es una movida marginal. En 2026, con la dolarización parcial y la mayor madurez regulatoria, cada vez más profesionales incluyen una porción pequeña de BTC en sus carteras diversificadas. Sin embargo, el camino sigue lleno de costos ocultos, diferencias de precio entre plataformas y obligaciones fiscales que muchos descubren tarde.

La primera decisión importante es elegir el exchange o la plataforma que mejor se ajuste a tu perfil. No todos los jugadores ofrecen la misma liquidez ni los mismos costos de transacción. En el segmento retail, las opciones más usadas siguen siendo Binance, Ripio, Lemon y Buenbit, aunque con matices bien diferentes.

Binance mantiene una posición dominante por su volumen y por la posibilidad de operar con pesos a través de transferencias bancarias o con stablecoins. Su costo base de taker suele rondar el 0,1 %, pero baja con el uso de BNB o con volúmenes mayores. El punto débil argentino es la salida a pesos: las comisiones por retiro a cuenta bancaria pueden comerse entre 1 % y 2 % dependiendo del método. Además, en periodos de alta volatilidad del dólar blue, el precio de BTC en pesos dentro de Binance suele mostrar un spread mayor al de plataformas locales.

Ripio, por su parte, se posiciona como la opción más amigable para quienes recién empiezan. Su app permite comprar con débito o transferencia en minutos y ofrece custodia propia. El costo explícito es más alto (alrededor de 1,5 % a 2,5 % según el monto), pero incluye el spread y evita dolores de cabeza con la verificación. Para montos menores a $500.000 mensuales, suele ser la más conveniente en términos de costo-efectividad total.

Lemon y Buenbit compiten en el segmento de usuarios que buscan también tarjeta de débito en cripto. Ambas permiten comprar BTC con pesos y luego gastar directamente en comercios. Lemon destaca por su integración con Lightning Network, lo que reduce las comisiones de red cuando hacés microtransacciones. Buenbit, en cambio, suele tener mejor precio de compra en momentos de alta demanda local porque ajusta su cotización más rápido al dólar MEP o al CCL.

Más allá de los exchanges centralizados, en 2026 sigue habiendo un segmento relevante que opera a través de DEX o peer-to-peer. Bisq y Hodl Hodl permiten comprar sin KYC, pero con primas que pueden superar el 5 % y tiempos de confirmación más largos. Solo tiene sentido si tu prioridad es máxima privacidad y estás dispuesto a pagar por ella.

El costo total real: mucho más que la comisión visible

El error más común es mirar solo la tarifa que muestra la plataforma. El costo total de comprar Bitcoin en Argentina incluye al menos cuatro componentes: spread (diferencia entre precio de compra y venta), fee de la plataforma, costo de red (cuando retiras a wallet propia) e impuestos.

Supongamos que querés comprar $1.000.000 en BTC. En una plataforma local con 1,8 % de fee + 0,4 % de spread implícito, ya estás pagando $22.000 solo de entrada. Si además retiráis a una wallet fría, la fee de red de Bitcoin (que varía según congestión) puede sumar entre $8.000 y $25.000. Y esto sin contar Ganancias ni el impuesto al cheque si operás con cuenta bancaria.

Por eso la recomendación más repetida entre inversores experimentados es usar stablecoins como puente. Comprar USDT o USDC con pesos en el mercado local (donde el spread es menor) y luego cambiar a BTC dentro de un exchange reduce significativamente el costo total. En 2026, con la nueva regulación de stablecoins emitidas localmente, esta estrategia ganó aún más terreno.

Impuestos: lo que dice la AFIP en 2026

Desde la reforma de 2024, la tenencia de criptoactivos quedó claramente incluida en el Impuesto a las Ganancias para personas humanas. La clave es distinguir entre tenencia y realización.

Si solo comprás y guardás Bitcoin (HODL), no generás hecho imponible. El impuesto se activa cuando vendés, intercambiás por otra crypto o usás BTC para comprar bienes o servicios. La tasa es progresiva y va del 15 % al 35 % según el monto de ganancia neta anual.

Importante: la AFIP exige declarar el total de tenencias de cripto al 31 de diciembre de cada año en la DDJJ de Bienes Personales si superan los $14.000.000 (valor actualizado para 2026). Además, las plataformas locales están obligadas a informar mensualmente las operaciones de sus usuarios, por lo que el “no me van a detectar” dejó de ser una estrategia viable para montos relevantes.

Hay una excepción relevante: si operás a través de un exchange extranjero sin presencia local y nunca traés los fondos a una cuenta bancaria argentina, la trazabilidad es más baja. Sin embargo, esto no elimina la obligación de declarar si sos residente fiscal argentino. La AFIP ya cruzó datos con exchanges grandes en 2025 y se espera que ese intercambio se profundice este año.

Estrategias prácticas según perfil

Para el inversor conservador que quiere agregar solo un 3-5 % de exposición a Bitcoin, la mejor opción suele ser Ripio o Lemon con retiro mínimo a wallet propia cada tres o cuatro compras. De esta forma se reduce el riesgo de custodia y se controla mejor el costo de red.

Quien opera frecuentemente y busca minimizar costos, suele mantener la mayor parte en stablecoins dentro de Binance o Bybit y solo salta a BTC cuando la relación BTC/ETH o el precio spot justifican el movimiento. Esta estrategia requiere más atención diaria pero reduce la erosión por fees.

El perfil más avanzado combina exchanges centralizados con compras P2P en LocalBitcoins o plataformas argentinas de reputación probada, siempre con wallet de hardware y multisig para montos por encima de los $5 millones.

Preguntas que conviene hacerse antes de comprar tu primer (o próximo) Bitcoin

¿Cuál es mi horizonte temporal? Si pensás vender en menos de 12 meses, los costos de entrada y salida pueden comerse gran parte de la ganancia esperada. Bitcoin sigue siendo un activo de alta volatilidad: un drawdown del 30 % en tres meses es estadísticamente normal.

¿Estoy diversificando o concentrando? La regla que más se repite en finanzas conductuales es que la exposición a crypto no debería superar el porcentaje de tu patrimonio que estarías dispuesto a perder sin que eso afecte tu calidad de vida.

¿Entiendo el riesgo regulatorio? Aunque en 2026 el panorama es más amigable que en 2022, un cambio de gobierno o una nueva norma del BCRA puede modificar las reglas de juego de un día para el otro.

Consejos finales para no pagar de más

Compará siempre el precio final (incluyendo spread) en al menos tres plataformas antes de operar.

Usá transferencias bancarias en lugar de tarjeta de crédito: la diferencia puede ser de 8 a 12 puntos porcentuales.

Retirá a wallet propia cada cierto monto para reducir riesgo de contraparte, pero calculá antes si la fee de red justifica el movimiento.

Llevá un registro detallado de cada operación (fecha, monto en pesos, monto en BTC, cotización). Te ahorrará dolores de cabeza a la hora de liquidar Ganancias.

Considerá hablar con un contador especializado en crypto antes de superar los $3 millones de tenencia anual. El costo de una buena asesoría suele pagarse solo con el primer error que evita.

Comprar Bitcoin en Argentina en 2026 ya no es ni tan complicado ni tan exótico como hace cinco años. Pero sigue requiriendo la misma disciplina que cualquier otra decisión de inversión: entender los costos reales, conocer las reglas del juego fiscal y nunca invertir más de lo que uno puede permitirse perder. El resto es ruido.