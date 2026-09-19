Cómo evitar las comisiones ocultas de los bancos en 2026

Las entidades financieras siguen cobrando por mantenimiento, transferencias y extractos. Conocé las tarifas más comunes este año y las estrategias concretas para minimizarlas o eliminarlas sin cambiar de banco.

En un contexto donde los rendimientos de las cuentas remuneradas se han vuelto más competitivos, las comisiones bancarias siguen siendo uno de los mayores silenciosos que erosionan el patrimonio de las familias y las PyMEs. Lejos de ser un detalle menor, el costo anual por comisiones puede superar fácilmente los 40.000 pesos por cuenta en 2026 si no se toman medidas activas.

El mantenimiento de cuenta, las transferencias interbancarias por encima del límite gratuito y los cargos por emisión de tarjetas son las tres partidas que más peso tienen en el resumen mensual. A esto se suman los débitos automáticos rechazados por saldo insuficiente y los extractos enviados por correo, que muchas entidades todavía cobran aunque el cliente nunca los solicite.

Una primera clave es entender que la mayoría de los bancos ofrecen paquetes de productos que, una vez activados, reducen o eliminan varios de estos cargos. Sin embargo, estos paquetes suelen requerir un nivel mínimo de saldo, un volumen de acreditaciones mensuales o el uso combinado de tarjeta de crédito con un consumo mínimo. Quien no cumple esos umbrales termina pagando el precio pleno.

Para reducir el impacto, conviene comenzar por consolidar las operaciones en una sola entidad que ofrezca cuenta gratuita para jubilados, monotributistas o usuarios de haberes. Varios bancos han ampliado estos beneficios en los últimos dos años, pero los requisitos cambian con frecuencia y merecen ser revisados cada seis meses.

Otra táctica efectiva es migrar las transferencias de alto volumen hacia aplicaciones fintech que operan con cuentas virtuales. Estas plataformas no cobran por envíos de hasta ciertos montos mensuales y, en muchos casos, permiten vincular la cuenta bancaria tradicional sin costo adicional. De esta manera se reduce el tráfico dentro del banco y se evita activar las franjas tarifarias más altas.

Los cargos por extracción en cajeros de otras redes también merecen atención. El truco más simple es programar las extracciones solo en la red propia o, mejor aún, aumentar el uso de pagos QR y transferencias inmediatas para minimizar la necesidad de efectivo. Quienes viajan frecuentemente al interior o al exterior deben verificar si su banco ofrece reintegros por extracciones en cajeros ajenos; algunos programas de fidelidad devuelven hasta el 50 % del costo bajo ciertas condiciones.

Un punto que suele pasar desapercibido es el costo de los seguros atados a la tarjeta de crédito. Muchas entidades los incluyen por default y solo se desactivan por solicitud expresa. Revisar el resumen detallado y dar de baja los seguros no solicitados puede ahorrar varios miles de pesos al año.

Para quienes operan como autónomos o PyMEs, vale la pena evaluar las cuentas comerciales. Aunque parecen más caras a primera vista, suelen incluir un paquete de transferencias gratuitas y débitos automáticos sin cargo que compensan ampliamente si el volumen de movimientos es alto. Comparar el costo total anual, y no solo la tarifa mensual, es la única forma de tomar una decisión racional.

La negociación directa sigue siendo una herramienta subutilizada. Clientes con buen historial crediticio y movimientos regulares pueden conseguir exenciones temporales o permanentes simplemente llamando al centro de atención o escribiendo al ejecutivo de cuenta. En un mercado cada vez más competitivo, los bancos prefieren retener al cliente antes que perderlo por 300 pesos mensuales.

Finalmente, la tecnología ayuda a mantener el control. La mayoría de las aplicaciones bancarias permiten configurar alertas por cualquier movimiento superior a 500 pesos y visualizar el desglose de comisiones del mes en curso. Usar esa información para ajustar hábitos antes de que se acumule el cargo es la mejor forma de evitar sorpresas.

Reducir comisiones no requiere cambiar de banco cada seis meses ni volverse un experto financiero. Basta con revisar una vez por trimestre los paquetes disponibles, consolidar operaciones, desactivar servicios innecesarios y aprovechar las franjas gratuitas que cada entidad publica en su tabla de tarifas. Quien sigue estos pasos suele lograr una reducción de entre el 60 % y el 85 % del costo anual por servicios bancarios.