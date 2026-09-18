Plazo fijo UVA versus tradicional: cuál conviene según tu horizonte y perfil

Más allá de la tasa nominal, la clave está en entender cómo se comporta cada instrumento frente a la inflación, la devaluación y tu necesidad de liquidez. Analizamos escenarios concretos para inversores retail en 2026.

Elegir entre un plazo fijo tradicional y uno UVA ya no es una decisión binaria de "cuál rinde más". En 2026, con una economía que combina inflación controlada pero persistente y tasas de interés que fluctúan según la política del BCRA, la diferencia radica en el rol que cada instrumento cumple dentro de tu cartera.

Pensá en el plazo fijo tradicional como un activo de renta fija pura: te paga una tasa nominal que se define al momento de la colocación. Si tomás $10 millones a 30 días al 38% anual (tasa efectiva que se ve en las pantallas de las ALYC en septiembre de 2026), sabés exactamente cuántos pesos vas a recibir al vencimiento. El problema es que esa certeza nominal se diluye rápido si la inflación sorprende al alza o si el dólar blue se mueve con fuerza.

El UVA, en cambio, indexa el capital diariamente según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo, que replica la inflación minorista con un rezago de unos 45 días. Eso lo convierte en un instrumento de preservación de poder adquisitivo más que de generación de renta real predecible. Su rendimiento "real" surge de la tasa adicional que paga el banco por encima de la UVA (generalmente entre 1% y 3% anual, según la entidad y el monto).

Cuándo el tradicional gana por goleada

Si tu horizonte es menor a 90 días y necesitás certeza absoluta del monto final para una obligación en pesos (pagar un impuesto, un proveedor o un gasto conocido), el tradicional es imbatible. En un contexto donde el BCRA mantiene tasas altas para anclar expectativas, podés conseguir rendimientos mensuales del 3% nominal que, si la inflación mensual está en 2%, te dejan un 1% real positivo.

Además, el tradicional te permite usarlos como garantía para operaciones de caución o incluso como colateral en algunos préstamos. Esa flexibilidad operativa no la da el UVA, que suele tener penalidades más duras por cancelación anticipada.

El terreno donde el UVA se defiende

Cuando el horizonte supera los 6 meses, el UVA empieza a mostrar su ventaja estructural. La historia argentina de los últimos 15 años muestra que, en períodos de aceleración inflacionaria, el UVA protege mejor. Pero incluso en un escenario de desinflación como el actual, si la inflación mensual se mueve entre 1,5% y 2,5%, el UVA con una tasa adicional del 2% anual termina rindiendo más que un tradicional que se renueva cada 30 días a tasas decrecientes.

Un ejemplo práctico: supongamos que colocás $15 millones. Con un tradicional al 35% anual renovado mensualmente durante un año, y asumiendo que la tasa baja gradualmente a 28%, el monto final nominal sería de aproximadamente $20,1 millones. Con un UVA que paga UVA + 2%, y una inflación acumulada del 28% en el año, terminarías con un poder adquisitivo equivalente a unos $19,8 millones de hoy más el plus de la tasa. La diferencia es chica, pero el UVA te protege si la inflación termina siendo 35% en lugar de 28%.

El factor liquidez y el costo de oportunidad

Aquí aparece el punto que pocos mencionan: el UVA no es líquido. La mayoría de las entidades exigen 90 días mínimos y penalizan fuerte la cancelación anticipada. Si tenés un imprevisto a los 45 días, perdés parte del ajuste por inflación. El tradicional, en cambio, suele permitir pre-cancelación con una penalidad menor (pérdida de unos 10-15 días de intereses).

Por eso, muchos inversores sofisticados arman una combinación: parte en tradicional para la liquidez táctica (hasta 3-4 meses) y parte en UVA para el tramo medio (6 a 18 meses). Esta barra de laddering por tipo de instrumento reduce el riesgo de reinversión y el riesgo inflacionario al mismo tiempo.

Impuestos y costo total

No olvides el Impuesto a las Ganancias. Tanto el tradicional como el UVA generan renta financiera sujeta a alícuota del 5% sobre los intereses (no sobre el capital ajustado por UVA). Sin embargo, en el UVA el ajuste por inflación no tributa, solo la tasa adicional. Eso hace que, en escenarios de alta inflación, el UVA sea fiscalmente más eficiente.

Además, hay que mirar las comisiones de la cuenta comitente o del home banking. Algunos bancos cobran mantenimiento o cobran más por transferencias si venís de otro banco. Ese 0,5% o 1% anual de costo oculto puede comerse gran parte de la ventaja de uno u otro.

Cómo decidir según tu perfil

Si sos conservador y dormís mejor sabiendo exactamente cuántos pesos vas a tener, quedate en tradicional y renová mensualmente.

Si tolerás algo de incertidumbre pero querés proteger tu poder de compra a 12-24 meses, el UVA + tasa adicional es una mejor opción.

Si tenés más de $30 millones y podés diversificar, la estrategia óptima es partir el capital: 40% en tradicional corto, 40% en UVA mediano y 20% en un FCI T+0 o Money Market para liquidez inmediata.

La pregunta que realmente importa no es "cuál rinde más hoy", sino "para qué necesito este dinero y cuánto estoy dispuesto a perder en poder adquisitivo si la inflación se acelera". Una vez que respondés eso, la elección entre UVA y tradicional deja de ser ideológica y pasa a ser un cálculo frío de adecuación.

En un país donde el riesgo regulatorio y cambiario sigue dominando, ninguno de los dos es una panacea. Pero entender sus mecánicas profundas te permite usarlos como herramientas y no como apuesta.