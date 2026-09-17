Plazo fijo precancelable vs tradicional: una guía para elegir según el ciclo de tasas

Más allá de la tasa nominal, la verdadera diferencia entre un plazo fijo precancelable y uno tradicional radica en la flexibilidad ante cambios inesperados en la política monetaria. Aquí una comparación práctica con mirada comparada y consejos concretos para 2026.

En un contexto donde la tasa de política monetaria del BCRA sigue mostrando volatilidad incluso después de la estabilización macro de 2025, la elección entre un plazo fijo tradicional y uno precancelable deja de ser un detalle técnico para convertirse en una decisión estratégica de portafolio.

El plazo fijo tradicional implica bloquear el capital por un período fijo —generalmente entre 30 y 365 días— a cambio de una tasa garantizada que se conoce al momento de la colocación. Una vez suscripto, el ahorrista no puede disponer de los fondos sin perder totalmente los intereses o, en el mejor de los casos, recibir solo la tasa de ahorro básico, que suele ser sustancialmente inferior.

El plazo fijo precancelable, en cambio, incorpora una cláusula que permite al inversor rescatar el capital antes del vencimiento pactado. A cambio de esa flexibilidad, la tasa inicial suele ser entre 150 y 400 puntos básicos inferior a la del tradicional equivalente. El rescate anticipado suele pagar una tasa predeterminada —a menudo cercana a la tasa de política monetaria vigente en ese momento— o una fórmula que combina tasa fija más un spread variable.

Lo que distingue esta nota de análisis previos es el enfoque en cómo ambos instrumentos se comportan a lo largo de un ciclo completo de tasas, no solo en el momento puntual de suscripción. Quien haya vivido los giros abruptos de 2022-2024 sabe que la diferencia entre una tasa del 110 % y una del 65 % en pocos meses puede transformar un supuesto buen negocio en una oportunidad perdida.

Cuándo el tradicional sigue siendo la opción dominante

El plazo fijo tradicional conserva sentido cuando el inversor tiene alta convicción sobre la trayectoria futura de las tasas. Si se espera que las tasas sigan bajando —como ha ocurrido en la segunda mitad de 2025 y primer trimestre de 2026—, bloquear una tasa alta por varios meses genera un rendimiento real superior incluso después de descontar inflación esperada. Aquí la rigidez es una ventaja: evita la tentación de precancelar en un momento de pánico o euforia.

También resulta superior para aquellos que no necesitan liquidez inmediata y valoran la previsibilidad. En términos comparados, equivale al certificado de depósito a tasa fija que ofrecen bancos estadounidenses o europeos: se sacrifica liquidez por certeza de retorno.

El valor oculto del precancelable en entornos de incertidumbre

El precancelable brilla precisamente cuando la incertidumbre sobre el ciclo es elevada. En 2026, con la Fed en modo de recortes cautelosos y el BCRA intentando anclar expectativas sin volver a tasas de tres dígitos, la posibilidad de ajustar la posición ante un shock externo o una sorpresa fiscal se vuelve valiosa.

Pensemos en un escenario donde la inflación sorprende a la baja más rápido de lo esperado y el BCRA baja agresivamente la tasa. El titular de un tradicional queda atrapado cobrando una tasa que rápidamente se vuelve negativa en términos reales relativos. El precancelable, en cambio, puede salir, aceptar una penalidad moderada y recolocar a la nueva tasa más baja pero sobre un capital que ahora puede rotar hacia otros activos (dólar MEP, bonos CER o incluso acciones con dividendo).

La clave está en el costo de oportunidad. Estudios comparados de mercados emergentes (Chile y México ofrecen productos análogos desde hace décadas) muestran que el ahorrista que usa correctamente el precancelable gana entre 80 y 150 puntos básicos anuales adicionales en ciclos volátiles, precisamente por evitar quedar “atrapado” en tasas que dejan de ser competitivas.

Reglas prácticas para decidir en septiembre de 2026

Si tu horizonte de inversión es mayor a 90 días y creés que las tasas bajarán menos de 400 puntos básicos en los próximos seis meses, el tradicional suele ganar. Si tu horizonte es incierto o sospechás que puede aparecer un catalizador (resultado electoral en algún país clave, cambio en la política fiscal, sorpresa inflacionaria), el precancelable justifica su tasa más baja. Considerá la brecha actual entre ambos. Cuando la diferencia de tasas es menor a 250 puntos básicos, el precancelable suele ser la opción racional para la mayoría de los perfiles minoristas. Por encima de 400 puntos, el tradicional recupera atractivo. Diversificá. No es necesario elegir uno u otro de manera excluyente. Una cartera equilibrada puede tener 60 % en tradicional para anclar rendimiento y 40 % en precancelable para mantener pólvora seca ante oportunidades.

Aspectos institucionales y tributarios que suelen pasarse por alto

Ambos instrumentos comparten el mismo tratamiento impositivo: los intereses están alcanzados por el impuesto a las ganancias para personas humanas cuando superan ciertos umbrales. Sin embargo, el precancelable genera mayor rotación potencial de capital, lo que puede disparar más frecuentemente el pago de impuesto a las ganancias por intereses devengados. Quien opera con montos significativos debe modelar este efecto.

Desde el punto de vista regulatorio, el BCRA ha mantenido en 2026 los mismos requisitos de liquidez para ambos, aunque los bancos suelen cargar un poco más de spread en los precancelables para compensar el riesgo de descalce de tasas.

La mirada histórica como guía

Quien estudie los ciclos argentinos de tasas desde 2003 hasta hoy encontrará un patrón claro: los períodos de tasas descendentes prolongadas (2016-2017, 2020-2021 y 2025-2026) premian fuertemente a quienes logran bloquear tasas altas temprano. En cambio, los períodos de reversión brusca (2008, 2018, 2022) castigan severamente a los que quedaron encerrados en tradicionales sin salida.

La lección hirschmaniana aquí es clara: la “voz” (la posibilidad de expresar preferencia cambiando de instrumento) tiene valor cuando la “lealtad” (mantener el plazo hasta el final) puede resultar costosa.

En definitiva, no existe una respuesta universal. El plazo fijo precancelable no es inherentemente mejor ni peor; es una herramienta de gestión activa de riesgo de tasa. En 2026, con un contexto global donde la Fed ya no sube pero tampoco recorta de manera lineal, y con un BCRA que intenta construir credibilidad sin volver a las tasas de 2022-2023, contar con la opción de precancelación puede ser la diferencia entre preservar poder adquisitivo o lamentar una decisión tomada en un contexto que ya no existe.