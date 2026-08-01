Cuántos años de aportes se necesitan para jubilarse en 2026 y cómo se calcula el haber

En un contexto de movilidad demográfica y reformas previsionales recientes, repasamos los requisitos de años de aportes para acceder a la jubilación ordinaria y los mecanismos de cálculo del haber inicial, con énfasis en las variables que más impactan al trabajador argentino.

El sistema previsional argentino ha sido objeto de ajustes constantes en las últimas décadas, pero los requisitos básicos para acceder a la jubilación ordinaria mantienen una estructura que combina edad mínima y años de aportes. En 2026, la pregunta sobre cuántos años de aportes se necesitan para jubilarse sigue siendo central para millones de trabajadores que planifican su retiro en un escenario de inflación persistente y cambios en las fórmulas de actualización.

La edad mínima para jubilarse por el régimen general es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, siempre que se acrediten 30 años de aportes. Sin embargo, existen moratorias y regímenes de excepción que permiten acceder con menos años efectivos de contribución, aunque con haberes reducidos. Lo que pocos destacan es cómo la combinación de aportes formales e informales, sumada a las lagunas previsionales, altera sustancialmente el resultado final.

El cálculo del haber jubilatorio se basa en dos componentes principales: el promedio de los salarios de los últimos diez años actualizados por la ley de movilidad, y un porcentaje que varía según los años de aportes. Con los 30 años requeridos se alcanza el 82% del sueldo básico, pero cada año adicional por encima de ese umbral genera un incremento del 1% adicional, hasta un tope que rara vez se alcanza en la práctica.

Un aspecto poco explorado es el rol de las contribuciones voluntarias y los años de servicio reconocidos por tareas de cuidado. Desde las reformas de los últimos años, las mujeres pueden sumar años por hijos nacidos o adoptados, lo que modifica el conteo efectivo sin necesidad de aportes monetarios. Esto representa una variable clave para quienes tuvieron trayectorias laborales interrumpidas.

Para calcular el haber inicial, ANSES toma el promedio de los mejores 120 meses de remuneraciones de los últimos diez años, actualizados por el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Ese promedio se multiplica por el coeficiente que surge de los años de servicio: 0,82 con 30 años, más 0,01 por cada año extra. El resultado se ajusta luego por la movilidad trimestral.

Quienes no llegan a los 30 años pueden optar por la jubilación por edad avanzada (a los 70 años sin requisito de aportes) o completar los faltantes mediante moratorias, aunque estas suelen implicar una reducción del haber inicial de entre el 20% y el 30%. En un contexto donde la informalidad laboral supera el 40% según datos del INDEC, entender estas reglas con anticipación se vuelve estratégico.

Otro factor que influye es el reconocimiento de servicios prestados en el exterior o en regímenes especiales (docentes, investigadores, trabajadores de la construcción). Estos pueden sumar años al conteo pero requieren certificación previa y, en algunos casos, aportes retroactivos.

La recomendación práctica es comenzar a verificar el estado de la cuenta previsional con al menos diez años de anticipación. ANSES ofrece herramientas digitales para simular el haber, pero los resultados dependen de supuestos que conviene validar con un asesor previsional. Pequeños ajustes en los últimos años de carrera —como pasar de categoría o formalizar ingresos— pueden modificar el haber en un porcentaje significativo.

En síntesis, los 30 años de aportes siguen siendo el umbral mágico para acceder a la jubilación ordinaria sin penalidades, pero el cálculo del haber es más dinámico de lo que parece y responde a una combinación de historia contributiva, actualizaciones normativas y decisiones personales tomadas con suficiente tiempo. Quien entiende cómo se arma esa ecuación puede tomar mejores decisiones laborales en la recta final de su vida activa.