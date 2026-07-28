La humanización de mascotas impulsa un negocio global de u$s73.000 millones

La tendencia a tratar a los animales como miembros de la familia está transformando el mercado de salud animal. En Argentina, se multiplican las coberturas veterinarias y los productos premium que replican estándares de la medicina humana.

La “humanización” de las mascotas ya no es solo un cambio cultural: se convirtió en un motor económico de primer orden. Según datos del sector, el mercado global de salud animal mueve alrededor de 73.000 millones de dólares al año y crece a tasas sostenidas, impulsado por dueños que están dispuestos a gastar más en tratamientos, seguros y productos que antes se reservaban exclusivamente para las personas.

En Argentina el fenómeno se siente con fuerza. Clínicas veterinarias de alta complejidad, planes de salud caninos y felinos, y hasta seguros veterinarios con coberturas que incluyen desde resonancias magnéticas hasta terapias oncológicas se multiplicaron en los últimos cinco años. Lo que antes era una visita ocasional al vet por una vacuna o una desparasitación se transformó, para muchos hogares, en un gasto recurrente y presupuestado.

¿Por qué ocurre esto?

El cambio demográfico ayuda a explicarlo. Las parejas que postergan la maternidad, los hogares unipersonales y la caída en la tasa de natalidad convierten a perros y gatos en sustitutos afectivos. Para estos dueños, el animal no es un “bien” sino un miembro más de la familia. Esa percepción se traslada directamente al bolsillo: están dispuestos a pagar por calidad de vida y por prolongar el tiempo de convivencia.

Desde el punto de vista económico, el sector se comporta cada vez más como la industria farmacéutica y de seguros humanos. Laboratorios desarrollan medicamentos específicos para animales con patologías crónicas (artritis, diabetes, cáncer), mientras que las aseguradoras lanzan pólizas que cubren hasta el 80% de intervenciones quirúrgicas de alto costo. En la City porteña ya hay fondos de inversión evaluando startups de telemedicina veterinaria y wearables para mascotas que monitorean signos vitales en tiempo real.

Una mirada comparada muestra que Argentina no está sola. En Estados Unidos y Europa el gasto per cápita en salud animal es todavía más alto, pero la velocidad de adopción local es notable si se considera el contexto macro. En un país con inflación crónica y salarios deprimidos, el crecimiento de este rubro habla de una priorización afectiva por encima de la racionalidad económica tradicional.

El dato relevante acá es la elasticidad del gasto.

Estudios de consultoras locales indican que, ante un aumento del 10% en el precio de los alimentos balanceados premium, la demanda cae menos del 3%. En servicios veterinarios la inelasticidad es aún mayor. Eso explica por qué las cadenas de clínicas y laboratorios especializados lograron mantener márgenes incluso durante las turbulencias de 2023-2025.

Ahora bien, no todo es crecimiento sin fricciones. El encarecimiento de la atención veterinaria genera una brecha cada vez más visible entre quienes pueden acceder a estos servicios y quienes deben resignarlos. Además, la regulación del sector sigue siendo fragmentada: no existe todavía un marco claro para los seguros veterinarios ni para la comercialización de ciertos medicamentos de alto costo.

El fenómeno también plantea preguntas de más largo plazo. ¿Hasta dónde puede llegar la convergencia entre medicina humana y veterinaria? ¿Qué pasa cuando el costo de tratar a una mascota con enfermedad crónica supera el salario mínimo? Estas interrogantes ya están sobre la mesa de family offices que siguen el tema y de los propios veterinarios que ven cómo su práctica se parece cada vez más a la de un médico de familia.

Lo cierto es que la humanización de las mascotas dejó de ser una moda para convertirse en un segmento estructural de consumo. Mientras los argentinos sigan viendo a sus perros y gatos como hijos peludos, el negocio de la salud animal seguirá expandiéndose, incluso en un contexto macro que no siempre acompaña. El desafío para el sector será crecer con estándares de calidad y accesibilidad que no terminen por excluir a la mayoría.