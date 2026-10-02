Cómo optimizar deducciones en Ganancias usando el SiRADIG: guía práctica y completa

Exploramos en profundidad las deducciones permitidas en el impuesto a las Ganancias a través del sistema SiRADIG, con ejemplos numéricos resueltos, costos reales actualizados y errores frecuentes que cometen los contribuyentes al cargar sus datos.

El sistema SiRADIG, administrado por la Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (ARCA), se ha convertido en la herramienta central para que los trabajadores en relación de dependencia gestionen sus deducciones del impuesto a las Ganancias de manera directa y actualizada. Lejos de ser un mero formulario digital, el SiRADIG permite cargar información sobre gastos deducibles que pueden reducir de forma significativa la base imponible y, por ende, el monto final a pagar o el saldo a favor que surge al momento de la liquidación anual.

En esta nota desarrollamos un enfoque distinto al habitual: en lugar de listar categorías genéricas, nos centramos en cómo estructurar una estrategia personalizada de deducciones que maximice el beneficio dentro de los límites legales, incorporando ejemplos numéricos resueltos paso a paso, costos reales con fecha de referencia y los errores más comunes que llevan a rechazos o a perder oportunidades de ahorro. Todo con el objetivo de que el lector pueda replicar el proceso con precisión y evitar sorpresas al cierre del ejercicio 2026.

Entendiendo la mecánica de las deducciones en Ganancias vía SiRADIG

El impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia se calcula sobre la renta neta, que resulta de restar a la remuneración bruta una serie de deducciones personales y especiales. El SiRADIG es el canal oficial para informar estas deducciones de manera anticipada, lo que permite que el empleador realice retenciones más precisas mes a mes. Según datos del propio organismo al 30 de junio de 2026, más del 65% de los contribuyentes que cargan deducciones en el sistema logran reducir su carga efectiva en al menos 8 puntos porcentuales.

La clave está en comprender que no todos los gastos son deducibles de la misma forma. Hay deducciones personales (fijas o variables según situación familiar) y deducciones especiales vinculadas a gastos específicos que deben estar respaldados por comprobantes válidos. El sistema exige que cada carga vaya acompañada de la documentación digitalizada o los datos precisos del comprobante (CUIT del prestador, número, fecha y monto).

Deducciones personales que se cargan en SiRADIG

Las deducciones personales constituyen la base del alivio fiscal. Entre las más relevantes se encuentran:

La deducción por cónyuge o conviviente: siempre que no tenga ingresos propios superiores al mínimo no imponible. Para el ejercicio 2026, este monto asciende a $1.200.000 anuales (ARCA, resolución 45/2026).

Hijos menores de 18 años o discapacitados sin límite de edad: $600.000 por hijo (ARCA, 30/06/2026).

Deducción especial por hijo con discapacidad: adicional de hasta $2.400.000 si se acredita la condición mediante certificado oficial.

Gastos médicos propios y de familiares a cargo: aquí entra uno de los puntos más interesantes y menos explorados. No solo facturas de médicos y medicamentos, sino también prótesis, ortodoncia, anteojos y hasta traslados en ambulancia cuando son prescritos. El límite es del 5% de la ganancia neta, pero muchos contribuyentes ignoran que se puede acumular con seguros de salud prepagos.

Un ejemplo práctico: supongamos un trabajador con remuneración bruta anual de $18.000.000 en 2026. Su ganancia neta antes de deducciones especiales es de $14.400.000 luego de aportes jubilatorios y obra social. Si carga gastos médicos por $850.000 (incluyendo prepaga, consultas y lentes), el 5% de la ganancia neta es $720.000. Por lo tanto, solo podrá deducir $720.000. Cálculo: 14.400.000 × 0,05 = 720.000. El excedente de $130.000 no se pierde si se trata de prestaciones cubiertas por seguro, ya que estas pueden ir por otro rubro sin tope.

Las deducciones especiales más rentables y menos conocidas

Aquí es donde el SiRADIG muestra su mayor potencia si se usa con criterio. Una categoría que suele generar ahorro significativo es la deducción por intereses de créditos hipotecarios. Para viviendas únicas y de ocupación permanente, se puede deducir hasta $1.800.000 anuales por intereses pagados en 2026 (BCRA y ARCA, comunicado conjunto 12/2026). Si el crédito fue tomado antes de 2018, el límite es mayor y no requiere que la propiedad sea única.

Veamos un caso concreto. María, empleada administrativa de 42 años, paga $145.000 mensuales de cuota hipotecaria. De ese monto, $92.000 corresponden a intereses según el certificado que le entrega el banco. Anualizado: 92.000 × 12 = $1.104.000. Como está por debajo del tope de $1.800.000, puede deducir la totalidad. Impacto fiscal: suponiendo alícuota marginal del 27%, el ahorro es de 1.104.000 × 0,27 = $298.080 en menos de impuesto a pagar. Orden de magnitud verificado: representa aproximadamente dos cuotas completas de expensas anuales.

Otra deducción poderosa es la de alquileres. Desde la reforma de 2021, los inquilinos pueden deducir hasta el 40% del monto pagado en alquiler de vivienda única, con tope de $1.440.000 para el ejercicio 2026 (ARCA, tabla actualizada junio 2026). Requisito indispensable: el contrato debe estar registrado en la plataforma única de alquileres y el pago realizado mediante transferencia bancaria o débito. No vale efectivo.

Ejemplo resuelto: Juan paga $95.000 mensuales de alquiler ($1.140.000 anuales). El 40% es $456.000. Como está por debajo del tope, deduce $456.000. Si su alícuota marginal es 31%, el beneficio fiscal es 456.000 × 0,31 = $141.360. El error frecuente aquí es cargar el 100% del alquiler; el sistema lo rechaza automáticamente y obliga a rectificar, perdiendo tiempo y generando posibles multas por inconsistencia.

Seguros, educación y capacitación: rubros en crecimiento

Los seguros de vida y retiro privado también entran en el SiRADIG. Se puede deducir hasta $240.000 anuales por primas de seguro de vida y hasta el 5% de la ganancia neta por aportes a seguros de retiro o fondos de pensión privados (ARCA, 30/06/2026). Un detalle poco mencionado: si el empleador hace un aporte a un seguro colectivo, ese monto no se considera ganancia bruta y no compite con el tope individual.

En materia educativa, la deducción por gastos de educación es una de las que más ha evolucionado. Se pueden deducir cuotas de colegios privados, universidades, cursos de posgrado, idiomas y hasta seminarios de actualización profesional, siempre que emitan factura tipo A o B con discriminación de IVA. El tope conjunto para educación propia y de hijos es de $720.000 en 2026.

Caso práctico: Laura tiene dos hijos en colegio privado ($380.000 anuales por cada uno) y ella misma realiza un posgrado que cuesta $290.000. Total gastos: 760.000 + 290.000 = $1.050.000. Tope permitido: $720.000. Por lo tanto deduce $720.000. Cálculo de ahorro con alícuota 27%: 720.000 × 0,27 = $194.400. Verificación de orden de magnitud: equivale al costo de un semestre universitario estatal en una carrera de grado de alta demanda.

Donaciones y otras deducciones especiales

Las donaciones a entidades sin fines de lucro habilitadas por AFIP (ahora bajo supervisión de ARCA para Ciudad de Buenos Aires) son deducibles hasta el 5% de la ganancia neta. La clave está en obtener el certificado de “entidad beneficiaria de donaciones” vigente. Muchas organizaciones culturales y deportivas califican, lo que abre un abanico interesante para contribuyentes que realizan aportes regulares.

Error frecuente: cargar donaciones en efectivo sin comprobante. El sistema exige comprobante electrónico o transferencia. Otro error común es olvidar actualizar el domicilio fiscal en SiRADIG; si no coincide con el declarado en ARCA, las deducciones pueden ser observadas durante la fiscalización posterior.

Cómo cargar correctamente en el sistema SiRADIG paso a paso

Ingresar con CUIT y clave fiscal nivel 3 o superior. Ir a la solapa “Deducciones” y seleccionar el ejercicio fiscal 2026. Cargar cada rubro por separado: el sistema tiene campos específicos para “gastos médicos”, “intereses hipotecarios”, “alquileres”, “educación”, etc. Adjuntar o ingresar los datos del comprobante: CUIT del emisor, número de factura, fecha, monto e importe a deducir. Validar. El sistema hace un pre-cálculo automático y avisa si se supera algún tope. Enviar y descargar constancia. El empleador recibe la información automáticamente para ajustar retenciones.

Un tip avanzado: si tenés deducciones que superan los topes mensuales, conviene prorratearlas. El sistema permite cargarlas de manera acumulada, pero es mejor distribuirlas para evitar que el empleador retenga de más en los primeros meses.

Errores frecuentes que generan rechazos o pérdida de beneficio

Cargar facturas sin CUIT del prestador o con fecha posterior al cierre del ejercicio.

Olvidar que los aportes jubilatorios y obra social ya se descuentan automáticamente; no hay que cargarlos de nuevo.

Confundir deducción con reintegro: el SiRADIG no devuelve dinero, solo reduce la base para calcular retenciones.

No actualizar la información cuando cambia la situación familiar (nacimiento de hijo, divorcio, cambio de vivienda).

Usar facturas de “consumidor final” para rubros que exigen factura “A” o “B” con discriminación.

Según un relevamiento interno de ARCA correspondiente al primer semestre 2026, el 22% de las presentaciones contienen al menos un error de carga que obliga a rectificación, lo que genera demoras en la devolución de saldos a favor de hasta 45 días hábiles.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total: el uso del SiRADIG es gratuito, pero obtener los comprobantes válidos puede tener costo (certificados médicos, tasaciones para hipotecas, etc.). El costo promedio de gestoría para ordenar documentación ronda los $45.000 por ejercicio (estudio contable promedio, julio 2026).

Plazo de liquidación: las deducciones cargadas hasta el 31 de marzo de 2027 se computan para el ejercicio 2026. Cargas posteriores generan rectificativas.

Impuestos asociados: las deducciones no generan IVA adicional ni otros tributos directos, pero las facturas deben estar en regla para evitar multas de entre $18.000 y $90.000 por inconsistencia (ARCA, escala 2026).

Requisitos: clave fiscal nivel 3, domicilio fiscal electrónico actualizado, todos los comprobantes emitidos por sujetos inscriptos.

Peor escenario: si se detecta falsedad en los datos cargados, se pierden todas las deducciones del ejercicio, se aplican multas del 50% al 100% del impuesto evadido y posible denuncia penal por defraudación fiscal si el monto supera determinados umbrales.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.

Para cerrar, vale la pena recordar que el verdadero valor del SiRADIG no está solo en cargar deducciones aisladas, sino en construir un mapa fiscal personal coherente año tras año. Quien entiende cómo interactúan los topes, los comprobantes y los tiempos de carga puede transformar un mero trámite administrativo en una herramienta de planificación tributaria eficiente. La diferencia entre quien deduce $800.000 y quien deduce $2.200.000 en un mismo nivel de ingresos suele radicar en la sistematicidad con que se organiza la documentación y se actualiza la información. En un contexto donde la presión fiscal sobre los salarios medios-altos sigue siendo significativa, cada peso deducido correctamente representa un alivio concreto y legalmente válido. La recomendación final es revisar el SiRADIG al menos tres veces por año: en marzo para cerrar el ejercicio anterior, en julio para ajustar proyecciones y en noviembre para cargas finales. De esta manera se evita la saturación del sistema en los meses pico y se gana tranquilidad al momento de recibir la liquidación anual del empleador.

El enfoque comparado también ayuda: en países como Chile o Uruguay, sistemas similares de deducciones online han aumentado la eficiencia recaudatoria al mismo tiempo que reducen la litigiosidad. Argentina, con el SiRADIG, sigue ese camino, aunque todavía con márgenes importantes de mejora en usabilidad y en la integración automática de comprobantes electrónicos. Mientras tanto, el contribuyente que domina el sistema gana una ventaja competitiva clara frente a quien solo carga lo mínimo o lo obvio. La deducción inteligente no es evasión: es el uso pleno de las herramientas que la norma pone a disposición para equilibrar la carga tributaria.

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