Cómo se actualizan los alquileres en Argentina: guía práctica de los índices vigentes en 2026

Con la derogación de la ley de alquileres, los contratos vuelven a regirse por lo pactado entre partes. Repasamos los índices más usados, cómo se calculan y qué conviene negociar para evitar sorpresas.

El panorama de los alquileres en Argentina cambió sustancialmente tras la derogación de la normativa que imponía el Índice para Contratos de Locación (ICL). Desde 2024, y con mayor claridad en los contratos firmados en 2026, la actualización depende casi exclusivamente de lo que las partes acuerden por escrito.

Esto devuelve flexibilidad pero también genera incertidumbre. Sin un marco único, cada contrato puede definir su propio mecanismo de ajuste, lo que obliga a inquilinos y propietarios a entender con precisión qué índice se está aplicando y cómo se calcula.

Los índices más utilizados en la práctica

El ICL del Banco Central, que combinaba inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE), perdió fuerza pero todavía aparece en contratos residuales. Hoy los más frecuentes son tres: el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) y el Índice de Actualización de Alquileres (IAA) que algunos portales inmobiliarios mantienen como referencia.

El IPC, publicado mensualmente por el INDEC, es el más transparente y el que mejor refleja el aumento generalizado de precios. Su principal ventaja es que se conoce con pocos días de demora y no depende de supuestos subjetivos. Sin embargo, en períodos de alta inflación, puede generar ajustes muy fuertes que tensionan la relación locativa.

El CVS, elaborado por el Ministerio de Trabajo, mide la evolución de los salarios formales. Muchos propietarios lo prefieren porque tiende a crecer por debajo del IPC en fases de aceleración inflacionaria, lo que preserva el poder adquisitivo del inquilino en el corto plazo. El inconveniente aparece cuando la inflación se desacelera: el ajuste salarial puede quedar rezagado y el propietario pierde renta real.

Una alternativa híbrida que ganó terreno en 2025 y se consolidó en 2026 es combinar ambos: por ejemplo, actualizar cada seis meses por el promedio simple del IPC y el CVS. Esta solución busca mitigar los extremos de cada índice por separado y aparece con frecuencia en contratos firmados por inmobiliarias medianas.

Cómo se calcula el ajuste en la práctica

Supongamos un contrato firmado en marzo de 2026 por $450.000 mensuales con ajuste semestral por IPC. Si el IPC acumulado entre marzo y agosto de 2026 es 48,2%, el nuevo valor a partir de septiembre será de $666.900. El cálculo es directo: valor anterior multiplicado por (1 + variación acumulada del índice).

Cuando se usa el CVS o un índice mixto, el procedimiento es idéntico, solo cambia la fuente. Lo clave es que el contrato especifique con claridad la fecha de corte, el organismo emisor y si se toma el dato puntual o el promedio móvil.

Un error frecuente es no definir el mecanismo de resolución de controversias. Si el INDEC revisa una serie histórica —como ocurrió varias veces en la última década—, ¿se aplica la serie revisada o la original? Los contratos más prolijos incluyen una cláusula que resuelve este punto.

Qué negociar según tu posición

Desde el lado del inquilino, conviene priorizar índices que no se disparen por encima de los salarios. Un tope máximo de ajuste (por ejemplo, 70% del IPC) o un mecanismo de revisión cada cuatro meses en lugar de seis puede proteger el presupuesto familiar. También es razonable pedir que el primer ajuste se produzca recién a los ocho o nueve meses de iniciado el contrato.

Los propietarios, por su parte, suelen buscar protegerse contra la depreciación cambiaria y la inflación. Pedir ajuste trimestral por IPC puro es una posición inicial fuerte, aunque difícil de conseguir en un mercado con oferta abundante. Una salida intermedia es el IAA que publica el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires: combina IPC, salarios y una componente de costos de construcción, lo que lo hace más equilibrado en teoría.

El rol de las plataformas y los portales

Sitios como Zonaprop y Argenprop comenzaron a ofrecer en 2025 sus propios simuladores de ajuste. Estos herramientas toman el índice que el usuario selecciona y proyectan el valor futuro del alquiler con diferentes escenarios de inflación. Son útiles para modelar, pero recuerdan que no sustituyen la redacción precisa del contrato.

En el interior del país, donde el mercado es más informal, sigue siendo común acordar ajustes fijos anuales en dólares o atados a la cotización del blue. Aunque la dolarización de los contratos no está prohibida, genera complicaciones si el inquilino percibe ingresos en pesos. La justicia suele convalidar lo pactado, pero los desalojos por falta de pago en moneda extranjera requieren mayor tiempo y costo.

Mirada comparada y lecciones de otros países

En Chile y Uruguay, donde los regímenes de alquiler son más estables, predomina el ajuste anual por IPC o por un índice oficial de costos de vida. La clave de esos mercados es la previsibilidad: tanto locadores como locatarios saben con años de anticipación cómo se moverá el canon. Argentina todavía está lejos de esa madurez institucional.

La experiencia de 2020-2023 demostró que imponer un índice único por ley genera distorsiones: retracción de la oferta, aumento de los precios iniciales y judicialización masiva. La vuelta a la libertad contractual corrige parte de esos problemas, pero traslada la responsabilidad al conocimiento técnico de las partes.

Antes de firmar cualquier contrato en 2026, vale separar dos cosas: la renta inicial y el mecanismo de actualización. Una renta baja con un mal índice puede terminar siendo más cara que una renta alta con un índice razonable. La recomendación práctica es simular al menos tres escenarios de inflación futura antes de comprometerse.

El dato relevante acá es que no existe un índice perfecto. Cada uno refleja distintas variables de la economía argentina. La tarea de quien firma el contrato es elegir el que mejor alinee los incentivos de ambas partes y minimice la probabilidad de conflicto futuro.

Fuente: datos del INDEC, Ministerio de Trabajo y BCRA procesados por el autor.