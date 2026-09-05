Cómo se calcula el IPC en Argentina: la metodología detrás del índice que mide la inflación

El IPC del INDEC mide la variación de precios de una canasta representativa de bienes y servicios. Entendé paso a paso la construcción del índice, sus ponderaciones y las actualizaciones recientes.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) constituye la principal referencia para medir la inflación en Argentina. Aunque parece un número simple que se publica cada mes, su elaboración involucra una compleja maquinaria estadística que combina relevamiento de campo, ponderaciones basadas en encuestas de gasto y ajustes metodológicos permanentes.

A diferencia de lo que se suele creer, el IPC no mide "el costo de vida" de una familia concreta, sino la evolución promedio de precios de una canasta teórica que representa el consumo de los hogares urbanos. Esa canasta se actualiza periódicamente para reflejar cambios en hábitos de consumo, incorporación de nuevos productos y variaciones demográficas. La última gran actualización se produjo en 2017, aunque el INDEC ha incorporado ajustes puntuales en rubros específicos desde entonces.

La construcción del índice comienza con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que se realiza cada pocos años y permite determinar qué proporción del presupuesto familiar se destina a cada categoría de bienes y servicios. Esos porcentajes se convierten en las ponderaciones del IPC. Por ejemplo, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan alrededor del 25% del índice, mientras que el transporte y la vivienda tienen pesos significativos que varían según el año base.

Una vez definidas las ponderaciones, el trabajo de campo consiste en relevar precios de más de 400.000 ítems en más de 70.000 establecimientos de todo el país, con énfasis en el Gran Buenos Aires pero con cobertura nacional desde 2014. Cada relevador sigue un protocolo estricto: mismo producto, misma marca, mismo punto de venta, mismo día de la semana. Cuando un artículo desaparece del mercado se aplica el procedimiento de reemplazo, que puede implicar ajuste por calidad o por imputación.

El cálculo propiamente dicho se realiza en tres niveles. En el primer nivel se computan los promedios de precios por ítem específico. En el segundo se agregan esos precios dentro de cada división, aplicando las ponderaciones internas. Finalmente, se obtiene el IPC general como promedio ponderado de las 12 divisiones principales. Todo el proceso utiliza fórmulas de tipo Laspeyres modificado, que mantiene fija la canasta del año base para evitar que los cambios en cantidades distorsionen la medición pura de precios.

Desde la reforma de 2016, el INDEC incorporó mejoras sustanciales en transparencia y cobertura. Se publican no solo el dato nacional sino también índices por región (Noroeste, Noreste, Cuyo, Patagonia, Pampeana y Gran Buenos Aires). Además, se difunden las series desagregadas por categoría: nivel general, alimentos y bebidas, núcleo inflacionario, regulados y estacionales. Esta desagregación permite a analistas y policymakers distinguir entre inflación inercial, impulsada por precios administrados o afectada por factores climáticos.

Un aspecto poco discutido es el tratamiento de los servicios públicos y tarifas. Cuando el gobierno decide congelar o subsidiar precios de electricidad, gas o transporte, esos ítems inciden menos en la medición del IPC durante ese período. Al momento de la corrección tarifaria posterior, el índice registra un salto que muchas veces genera controversia pública. El mismo fenómeno ocurre con los precios regulados de prepagas, combustibles y educación privada.

La pandemia obligó a modificar metodologías de relevamiento. Durante los meses de aislamiento estricto se reemplazó parte del trabajo presencial por relevamiento telefónico y por scraping de sitios de e-commerce, práctica que luego se mantuvo de forma complementaria. Esto generó un debate sobre si los precios online reflejan fielmente la realidad del consumo masivo o si introducen sesgos hacia productos de mayor calidad.

Para interpretar correctamente el IPC también es necesario entender sus limitaciones. El índice no capta diferencias de calidad, innovaciones ni cambios en los canales de comercialización con la rapidez deseable. Tampoco refleja la inflación que enfrentan los deciles de mayores ingresos, que consumen una canasta distinta (más servicios, turismo, bienes importados). Por eso algunos analistas privados construyen sus propios índices con ponderaciones alternativas.

En los últimos años el INDEC ha avanzado en la incorporación de técnicas de big data y scanner data provenientes de supermercados, lo que permite actualizar ponderaciones con mayor frecuencia y detectar rotaciones de productos con mayor precisión. Estas mejoras técnicas, sin embargo, conviven con la dificultad política que siempre acompañó a la medición de inflación en Argentina: la tentación de intervenir los datos por razones de imagen gubernamental.

Entender cómo se construye el IPC no solo permite leer con mayor profundidad los comunicados mensuales del INDEC. También ayuda a anticipar cómo ciertos shocks (devaluaciones, correcciones tarifarias, sequías) se traducirán en el índice con diferente intensidad y velocidad según el peso relativo de cada rubro. En un país donde la inflación ha sido crónica durante décadas, dominar la mecánica del indicador más importante del mes se vuelve una herramienta casi indispensable para inversores, empresarios y hogares que buscan proteger su poder adquisitivo.