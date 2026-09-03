Cuánto cuesta construir una casa de 70 m² en 2026 y cuánto hay que ahorrar por mes

El costo de construcción acumuló una suba de 14,61% en lo que va del año. Analizamos cuánto se necesita para levantar una vivienda de 70 m² y el ahorro mensual requerido para alcanzarlo.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) del INDEC mostró un aumento de 1,38% en julio, lo que lleva la suba acumulada en 2026 a 14,61%. Este dato, aunque moderado respecto a años previos, sigue complicando los cálculos de quienes planean construir su vivienda propia.

Según datos del mercado relevados por s especializadas, el costo promedio para levantar una casa estándar de 70 metros cuadrados se ubica actualmente en torno a los 42 millones de pesos. Esta cifra incluye materiales, mano de obra y gastos básicos de proyecto, aunque varía según la zona del país, la calidad de los acabados y los honorarios profesionales. En la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, el valor por metro cuadrado ronda los 600.000 pesos, lo que confirma la estimación total.

Para dimensionar el desafío, vale separar dos cosas: el costo actual y la capacidad de ahorro real de los hogares. Tomando un valor de referencia de 42 millones de pesos, quien quiera construir en cinco años debería ahorrar alrededor de 700.000 pesos por mes, suponiendo que el costo se mantiene constante en términos reales. Si se proyecta con una inflación promedio anual del 30% —una hipótesis conservadora para el resto del año y 2027—, la meta se eleva a más de 1 millón de pesos mensuales.

Estas cifras explican por qué la vivienda propia se aleja para gran parte de la clase media. Un salario promedio registrado ronda los 650.000 pesos mensuales; después de gastos fijos, el margen de ahorro suele ser inferior al 20%. En ese escenario, el plazo se extiende a más de diez años o exige financiamiento externo, que hoy es escaso y caro.

Lo importante no es tanto el aumento puntual de julio, sino la tendencia de mediano plazo. Desde 2021, el costo de construcción acumula un incremento superior al 400% en pesos corrientes, muy por encima de la evolución de los salarios formales. Esto genera una brecha que solo se cierra con ingresos extras, herencias o acceso a crédito hipotecario ajustable, opciones que siguen siendo limitadas tras los reordenamientos macro de los últimos años.

Una mirada más larga muestra que el problema no es solo nominal. En dólares, el valor por metro cuadrado se estabilizó alrededor de los 550-650 USD según la cotización blue o MEP, niveles que no son baratos en comparación regional. Brasil y Uruguay muestran costos por metro cuadrado entre 20% y 35% más bajos en términos de poder adquisitivo, aunque con regímenes impositivos y de financiamiento distintos.

Antes de sacar conclusiones, conviene considerar variables que pueden modificar el cálculo. Elegir un terreno propio reduce la inversión inicial, pero los costos de escrituración y conexión de servicios pueden sumar entre 3 y 5 millones. Optar por construcción modular o en seco puede bajar entre 10% y 15% el presupuesto total, aunque requiere mayor precisión en el proyecto. Por el lado del ahorro, los plazos fijos en UVA o fondos comunes que replican CER ofrecen alguna protección contra la inflación, pero la volatilidad cambiaria sigue presente.

El dato relevante acá es que construir ya no es solo una cuestión de voluntad: exige planificación financiera de largo aliento y, en muchos casos, un mix de ahorro, crédito y subsidios. Quien diga que sabe exactamente cuánto costará la casa en 2030 miente, se equivoca o ambas cosas. Lo que sí se sabe es que postergar la decisión sin ajustar el ahorro mensual suele agravar la brecha.