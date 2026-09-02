Soja, trigo, maíz y petróleo se disparan: la oportunidad que Argentina no puede dejar pasar

Las principales materias primas atraviesan una fuerte recuperación impulsada por tensiones geopolíticas y mayor demanda global. Para Argentina, el nuevo escenario puede traducirse en más exportaciones y abre una ventana que va mucho más allá de la soja.

Los precios de las principales commodities agrícolas y energéticas muestran en las últimas semanas una recuperación que muchos analistas ya califican como estructural. Soja, trigo, maíz y petróleo crudo subieron entre 8 y 18 por ciento desde los mínimos de julio, según datos del mercado de Chicago y de la plaza internacional de crudos.

El impulso proviene de una combinación de factores: sequía en partes clave de Europa y Australia que afecta la oferta de granos, tensiones en Medio Oriente que mantienen elevado el riesgo geopolítico sobre el petróleo, y una demanda global que se sostiene mejor de lo esperado en China y en varios emergentes. El barril de Brent volvió a superar los 80 dólares y los futuros de soja en Chicago tocaron máximos de tres meses.

Para Argentina este movimiento no es marginal. El país es uno de los principales exportadores mundiales de harina y aceite de soja, y un jugador relevante en maíz y trigo. Cada dólar adicional por tonelada de soja se traduce directamente en mayor ingreso de divisas, algo crítico en un contexto donde las reservas del Banco Central siguen bajo presión.

Sin embargo, el verdadero interés de esta nota reside en lo que va más allá de la soja. La suba del petróleo abre una ventana para el petróleo no convencional de Vaca Muerta, cuya rentabilidad mejora sensiblemente cuando el WTI se mantiene por encima de los 70 dólares. Lo mismo ocurre con el trigo y el maíz: una cosecha 2026-2027 más generosa en volumen, combinada con precios internacionales firmes, podría permitir un salto en las exportaciones agrícolas que ayude a financiar la acumulación de reservas sin necesidad de recurrir exclusivamente a endeudamiento.

Quien haya seguido los ciclos de commodities en las últimas dos décadas reconocerá el patrón. Los saltos de precios suelen ser efímeros cuando responden solo a shocks temporales, pero cuando coinciden con una recomposición de la demanda global —como parece estar ocurriendo ahora— tienden a sostenerse varios trimestres. El precedente más útil es el ciclo 2010-2012, cuando la combinación de demanda china y restricciones de oferta permitió a Argentina acumular reservas con relativa holgura, aunque luego se malgastara buena parte de ese espacio fiscal.

La pregunta que vale la pena hacerse es si el país está en condiciones de aprovechar esta ventana. La reciente normalización de relaciones con varios organismos multilaterales y la estabilización macro incipiente generan un contexto más favorable que el de 2022, pero persisten cuellos de botella logísticos, fiscales y regulatorios que limitan la capacidad de respuesta rápida de los sectores exportadores.

En el caso de los granos, el principal desafío sigue siendo el régimen de retenciones y la incertidumbre cambiaria, que desincentivan la siembra y la comercialización plena. En el caso de los hidrocarburos, la necesidad de mayor inversión en infraestructura de transporte y de certeza regulatoria a mediano plazo sigue siendo el principal obstáculo para que Vaca Muerta pase de ser un promisorio yacimiento a un verdadero motor de divisas.

Desde la perspectiva comparada, países como Brasil y Canadá han mostrado mayor capacidad para convertir subas de precios internacionales en inversión sostenida y crecimiento de exportaciones. Argentina, en cambio, ha tendido a tratar estos ciclos como oportunidades fiscales de corto plazo. El riesgo es repetir el error: usar el ingreso extraordinario para financiar gasto sin resolver los problemas de competitividad estructural.

La suba actual de commodities llega en un momento oportuno para la economía local. Si se administra con prudencia —manteniendo incentivos a la producción, acumulando reservas y evitando la tentación de relajar el ajuste fiscal de manera prematura— podría convertirse en uno de los pocos vientos de cola genuinos con los que cuente el país en 2026.

La historia muestra que estas ventanas no duran para siempre. Cuando el ciclo global se revierta, Argentina quedará nuevamente expuesta a las mismas restricciones que hoy intenta aliviar. Aprovecharla no es solo cuestión de suerte geopolítica; es, sobre todo, una decisión de política económica.