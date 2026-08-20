Con aumento y bono confirmado, de cuánto será la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2026

El haber mínimo jubilatorio pasará a $428.633,20 brutos a partir de septiembre. Con el refuerzo de $70.000 para quienes cobren la mínima, el ingreso total alcanzará los $498.633. El haber máximo se ubicará en $2.884.296.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la semana pasada el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que registró una suba del 2,1%. Ese dato determina el ajuste trimestral que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a las jubilaciones y pensiones a partir de septiembre de 2026.

Según los cálculos oficiales, el haber mínimo jubilatorio pasará a $428.633,20 brutos. Para los beneficiarios que perciban el bono completo de $70.000 —aquellos cuya prestación sea igual o inferior al mínimo—, el ingreso total ascenderá a $498.633 antes de cualquier descuento.

El refuerzo extraordinario de $70.000 alcanza a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regímenes nacionales, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas pensiones no contributivas. También incluye pensiones por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

Para quienes superen el haber mínimo, el bono será proporcional hasta alcanzar un tope que, sumado al haber, no exceda el nuevo mínimo más el refuerzo completo. El haber máximo, por su parte, quedará establecido en $2.884.296 brutos.

Es importante recordar que estos montos son brutos y pueden verse reducidos por descuentos como los correspondientes al PAMI u otros aportes. El esquema de pago mantiene su habitualidad, aunque con un adelanto: el noveno pago del año comenzará el miércoles 8 de septiembre, dos días antes de lo que ocurrió en agosto.

Este ajuste se produce en un contexto de inflación que, si bien desaceleró en junio, volvió a acelerarse levemente en julio. La fórmula de movilidad, atada a la evolución de los salarios y la recaudación, sigue siendo objeto de debate entre especialistas y organizaciones de jubilados, que reclaman actualizaciones más cercanas a la evolución real del costo de vida.

Para los beneficiarios, el desafío continúa siendo el mismo de los últimos años: que el poder adquisitivo del haber no se erosione entre un ajuste y el siguiente. Con el bono vigente hasta fin de año, el ingreso total de los jubilados de la mínima se mantiene por encima de los $490.000, pero la sostenibilidad de ese refuerzo extraordinario dependerá de las definiciones presupuestarias del segundo semestre.