Endeudamiento récord en el cinturón hortícola platense: 340 familias productoras en situación crítica

Un relevamiento del Centro de Estudios de la Tierra (CET - UTT) revela el alto nivel de endeudamiento que afecta a productores del cinturón hortícola de La Plata, con consecuencias directas sobre la viabilidad de sus explotaciones y el futuro de las familias.

Un relevamiento realizado por el Centro de Estudios de la Tierra (CET - UTT) sobre 340 productores del cinturón hortícola de La Plata, muestra la magnitud que adquirió el fenómeno del endeudamiento en el sector.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 2 de octubre de 2026. El estudio pone en evidencia una situación crítica para familias que dependen de la producción de verduras y hortalizas. Los niveles de deuda acumulada, en muchos casos contraída para financiar insumos, semillas, fertilizantes y alquiler de tierra, comprometen seriamente la continuidad de las explotaciones y generan un riesgo concreto de quiebra o abandono de la actividad.

Según los datos relevados, el endeudamiento afecta a la mayoría de los productores encuestados. Los montos varían según el tamaño de la explotación, pero en promedio superan la capacidad de repago a partir de los ingresos generados por la venta de la producción en un contexto de costos crecientes y precios de venta volátiles.

Este fenómeno no es aislado. En los últimos años, el sector hortícola bonaerense ha enfrentado una combinación de factores adversos: suba de los precios de los insumos (especialmente agroquímicos y combustibles), alquileres de tierra que absorben gran parte del margen, y una comercialización dominada por intermediarios que reducen el ingreso final al productor.

Desde la perspectiva del inversor o del observador financiero, el caso ilustra cómo el riesgo operativo en la economía real se traslada directamente al bolsillo de las familias productoras. Cuando el endeudamiento supera ciertos umbrales, el productor no solo pierde rentabilidad: pierde capacidad de inversión en tecnología, en riego o en diversificación, lo que a mediano plazo erosiona aún más su competitividad.

El cinturón hortícola de La Plata es uno de los principales proveedores de verduras frescas para el Gran Buenos Aires. Una crisis generalizada de endeudamiento en este segmento puede tener repercusiones en la oferta, los precios al consumidor y la seguridad alimentaria de millones de hogares.

El relevamiento del CET-UTT no solo cuantifica la deuda existente, sino que también releva las estrategias que los productores están intentando: refinanciaciones informales, venta anticipada de cosecha a precios muy bajos y, en algunos casos, el abandono de parcelas. Ninguna de estas soluciones parece sostenible a largo plazo.

Para el lector interesado en finanzas personales o rurales, el caso sirve como recordatorio de que el “campo” no es un bloque homogéneo. Existen diferencias abismales entre los grandes pooles de siembra, las empresas integradas y las familias productoras de escala media y pequeña que operan con márgenes muy ajustados.

Sin acceso a crédito formal a tasas razonables, con garantías exigidas que muchas veces no pueden ofrecer y con un sistema impositivo y de comercialización que no acompaña, el endeudamiento se convierte en una trampa de la que resulta cada vez más difícil salir.

El informe del CET-UTT aporta datos concretos a un debate que suele quedarse en generalidades. Muestra que el problema no es solo de “falta de rentabilidad” sino de una estructura de costos y de cadena de valor que deja al productor en la posición más vulnerable de la ecuación.

Las familias encuestadas enfrentan hoy la disyuntiva de seguir endeudándose para plantar la próxima campaña o reducir drásticamente la superficie cultivada, con el consecuente impacto sobre el empleo rural y la economía local de La Plata y alrededores.

Este tipo de relevamientos resulta clave para dimensionar la magnitud del problema y evaluar posibles líneas de acción, ya sea a través de políticas públicas específicas, mecanismos de financiamiento adaptados al ciclo productivo hortícola o mejoras en la cadena de comercialización que permitan una mayor participación del productor en el valor final.