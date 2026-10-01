Patentamiento de autos cayó 11,4% en septiembre y profundiza la crisis del sector

Las concesionarias patentaron 49.814 unidades en el noveno mes del año, un 11,4% menos que en septiembre de 2025. El dato confirma la contracción del consumo y contrasta con el fuerte repunte de las motos.

El patentamiento de automóviles nuevos en la Argentina registró una nueva caída interanual en septiembre de 2026. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se vendieron 49.814 unidades, lo que representa una contracción del 11,4% respecto al mismo mes de 2025.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 1 de octubre de 2026. Este resultado se produce en un contexto de alta inflación, erosión del poder adquisitivo y tasas de interés que, aunque bajaron, aún pesan sobre el crédito al consumo. El dato confirma que el sector automotor sigue siendo uno de los termómetros más sensibles de la crisis de demanda interna.

En comparación con agosto de 2026, el patentamiento creció un 10%, lo que sugiere cierta estabilización mensual pero lejos de compensar la tendencia anual negativa. El acumulado de los primeros nueve meses del año muestra también una caída respecto al mismo período de 2025, aunque ACARA no difundió aún la cifra exacta.

El contraste con el mercado de las motos resulta llamativo: las ventas de motovehículos treparon 35,1% interanual en septiembre. Este segmento parece estar capturando parte de la demanda de movilidad que antes se canalizaba hacia los autos cero kilómetro, especialmente entre consumidores de menores ingresos que priorizan la economía en el uso diario y los costos de mantenimiento.

Desde la perspectiva comparada, el sector automotor argentino repite un patrón conocido: su performance está fuertemente atada al ciclo del consumo interno y al acceso al crédito. Cuando el salario real cae y las condiciones financieras se endurecen, las compras de bienes durables se postergan. Algo similar ocurrió durante la recesión de 2018-2019 y en los meses más duros de la pandemia.

Para las terminales y las concesionarias, la combinación de menor volumen y costos crecientes genera presión sobre los márgenes. Varias marcas han recurrido a suspensiones temporales y a ajustes en la producción para evitar acumular stock. El Gobierno, por su parte, mantiene el esquema de incentivos a la exportación y al ensamblado local, pero hasta ahora esos instrumentos no alcanzaron a compensar la debilidad del mercado doméstico.

El dato de septiembre refuerza la idea de que la recuperación económica, cuando llegue, no será homogénea. Sectores ligados al consumo masivo y al crédito seguirán rezagados mientras no se consolide una mejora sostenida del ingreso real y se normalicen las condiciones de financiamiento. En ese sentido, el patentamiento de autos funciona como un indicador adelantado de la marcha del consumo discrecional.

La brecha entre autos y motos también habla de una recomposición de la pirámide de consumo: quienes pueden, optan por soluciones más baratas y de menor mantenimiento. Esa dinámica, si se prolonga, puede terminar afectando la estructura misma de la industria automotriz local, que históricamente tuvo al mercado interno como principal sostén.