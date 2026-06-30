De levantar la Copa del Mundo a las deudas millonarias: los 3 campeones que terminaron en la quiebra

Tres figuras que tocaron la gloria absoluta en el fútbol mundial terminaron enfrentando deudas millonarias y quiebras. Sus historias revelan cómo el éxito deportivo no siempre se traduce en estabilidad financiera.

La historia del deporte está llena de casos donde el brillo de la gloria se apaga rápido ante los problemas económicos. En el fútbol, tres campeones del mundo que levantaron la Copa del Mundo terminaron en situaciones de quiebra o deudas millonarias que sorprendieron al público. Sus trayectorias muestran cómo la falta de asesoramiento, malas inversiones y estilos de vida extravagantes pueden llevar a un final amargo incluso para los más talentosos.

1. Diego Maradona (Argentina, campeón 1986)

El Diez llevó a la selección argentina a la gloria en México 1986 con una mano divina y un gol del siglo. Su carrera generó fortunas, pero las deudas lo persiguieron hasta el final. En los años 90 y 2000, Maradona acumuló reclamos fiscales millonarios en Italia y Argentina, además de problemas con el fisco por impuestos impagos y juicios por pensión alimentaria. En 2009, se declaró en quiebra en Italia por deudas superiores a los 30 millones de euros. Aunque su figura trasciende lo económico, su caso ilustra los riesgos de no administrar correctamente los ingresos del fútbol. Incluso después de su muerte en 2020, sus herederos siguen lidiando con reclamos pendientes.

2. Paul Gascoigne (Inglaterra, subcampeón 1990 pero ícono de su generación)

Aunque Inglaterra no ganó la Copa en Italia 1990, "Gazza" se convirtió en una estrella global. Su carrera posterior en el fútbol europeo generó millones, pero los problemas personales y financieros lo llevaron al borde. Gascoigne declaró quiebra en 2011 tras acumular deudas por más de 2 millones de libras esterlinas, producto de divorcios costosos, adicciones y malas inversiones en propiedades y negocios fallidos. Su historia es un recordatorio de cómo el éxito deportivo puede chocar con la falta de herramientas para manejar la fama y el dinero. Hoy, con apoyo de amigos y excompañeros, intenta reconstruir su vida lejos de los flashes.

3. Ronaldo Nazário (Brasil, campeón 1994 y 2002)

El Fenómeno ganó dos Copas del Mundo con Brasil y fue considerado el mejor del mundo en su prime. Tras retirarse, invirtió en negocios como un equipo de fútbol en España y ventures en Brasil. Sin embargo, en 2013 se vio envuelto en problemas cuando su empresa de eventos y marketing enfrentó deudas millonarias. Aunque Ronaldo logró reestructurar sus finanzas y hoy es propietario exitoso del Real Valladolid y Cruzeiro, en un momento sus deudas superaron los 10 millones de dólares por malas apuestas empresariales y el impacto de la crisis económica en Brasil. Su caso es diferente: logró recuperarse gracias a un manejo más profesional posterior, pero igual pasó por la cornisa.

Estos tres ejemplos no son aislados. En el mundo del fútbol, donde los contratos millonarios llegan de golpe en la juventud, la ausencia de educación financiera y la presión del entorno suelen generar desastres. Según datos de la FIFA y estudios de la UEFA sobre jugadores retirados, más del 30% de los exfutbolistas profesionales enfrentan problemas económicos graves dentro de los cinco años posteriores al retiro. El caso argentino es aún más dramático por la inestabilidad cambiaria y fiscal.

¿Qué falló en cada caso? En común, la sobreconfianza en el talento deportivo como garantía eterna de ingresos. Maradona confió en representantes que no siempre priorizaron sus intereses. Gascoigne no controló sus gastos personales. Ronaldo, más analítico, aprendió de los errores y pivotó hacia la propiedad de clubes, un modelo que hoy siguen varios exjugadores.

Desde FortunaWeb, el mensaje es claro: la planificación financiera debe empezar temprano, incluso en plena carrera. Contar con asesores independientes, diversificar ingresos y entender la diferencia entre riqueza y flujo de caja son claves que estos cracks no siempre aplicaron a tiempo. La gloria en la cancha no exime de las reglas básicas de la economía personal.

La próxima vez que un joven promesa firme un contrato millonario, vale recordar estas historias. Porque levantar la Copa del Mundo es un logro eterno, pero pagar las deudas también es parte del partido largo de la vida.