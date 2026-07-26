Dólar en Nicaragua: cotización actual y lecciones para economías emergentes como Argentina

La moneda estadounidense mantiene una estabilidad inusual en Nicaragua bajo el régimen de Ortega. Un análisis de las razones detrás de esa paridad fija y qué puede aprender la macro local de un caso que combina control político y ancla cambiaria.

El dólar en Nicaragua cotiza este sábado 25 de julio de 2026 a 36,63 córdobas por unidad tanto para la compra como para la venta, según el Banco Central de Nicaragua (BCN). La paridad se mantiene prácticamente inalterada desde hace años, con variaciones mínimas que no superan el 1 % anual.

A diferencia de la mayoría de las economías latinoamericanas, donde el tipo de cambio fluctúa o se administra con cepos y brechas, Nicaragua opera bajo un régimen de crawling peg que ha logrado anclar las expectativas cambiarias. El BCN ajusta diariamente la paridad en un rango muy estrecho, lo que ha permitido una inflación relativamente contenida en comparación con vecinos regionales.

¿Cómo se sostiene esta estabilidad?

Primero, mediante una estricta disciplina fiscal y monetaria impuesta desde el poder ejecutivo. El gobierno de Daniel Ortega ha mantenido superávit primario en varios años, financiando el gasto con ingresos tributarios y cooperación externa selectiva (principalmente de Rusia, Irán y Venezuela en el pasado). Segundo, el BCN cuenta con reservas internacionales que, aunque modestas, son administradas con rigor técnico para defender la banda cambiaria. Tercero, existe un alto grado de dolarización de la economía: gran parte de los depósitos, créditos y contratos se expresan en dólares, lo que reduce la presión sobre la moneda local.

Sin embargo, esta aparente calma esconde costos. La competitividad externa se ha visto afectada por una apreciación real del córdoba en términos de productividad. Las exportaciones no tradicionales han perdido dinamismo y la economía depende fuertemente de remesas (que representan casi 20 % del PIB), turismo y zonas francas.

Lecciones para Argentina

El caso nicaragüense ilustra un punto que suele olvidarse en el debate local: una paridad fija o cuasi-fija solo es sostenible si va acompañada de consistencia fiscal y monetaria. En Argentina hemos probado anclas cambiarias sin respaldo fiscal (Convertibilidad) y anclas fiscales sin respaldo cambiario (cepo permanente). Ninguna funcionó de manera duradera.

Nicaragua muestra también los límites políticos de este esquema. La estabilidad cambiaria se mantiene gracias a un control autoritario del aparato estatal que reduce la incertidumbre política de corto plazo, pero a costa de instituciones débiles y rule of law deteriorado. En términos de Acemoglu y Robinson, se trata de instituciones extractivas que pueden estabilizar variables nominales pero no generan crecimiento inclusivo de largo plazo.

Desde la lente macro que venimos siguiendo en FortunaWeb, el dato relevante no es tanto el nivel puntual de 36,63 córdobas, sino la combinación de ancla nominal creíble con baja inflación (alrededor del 4-6 % anual en los últimos ciclos). Eso contrasta con nuestra propia experiencia, donde la brecha cambiaria y la inflación crónica se retroalimentan.

Riesgos latentes

El esquema nicaragüense no está exento de vulnerabilidades. Una caída abrupta de las remesas, un shock externo o un cambio en la cooperación internacional podrían presionar las reservas. Además, la falta de profundidad del mercado financiero local limita la capacidad de absorber shocks. El BCN no cuenta con las herramientas de un banco central independiente en una economía de mercado abierta.

Para el inversor argentino que mira la región, Nicaragua no representa hoy un destino atractivo de capitales. La dolarización de facto de la economía reduce la necesidad de cobertura cambiaria, pero los riesgos de expropiación, falta de seguridad jurídica y aislamiento geopolítico son demasiado altos.

Vale separar dos cosas: la estabilidad cambiaria observada es real y está sustentada en datos del BCN. Lo que podría salir distinto es la sostenibilidad de esa estabilidad si cambian las condiciones externas o si la política interna genera una crisis de confianza repentina.

En síntesis, el dólar hoy en Nicaragua confirma que un crawling peg bien administrado puede funcionar en economías pequeñas y altamente dolarizadas. Pero no sustituye las reformas estructurales de productividad e instituciones que Argentina necesita para salir de su propio laberinto cambiario y monetario.