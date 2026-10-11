Inflación rondó el 2% en septiembre y consultoras anticipan presión para 2027

Las mediciones privadas estiman que el IPC se ubicó cerca del 2% el mes pasado, con proyecciones similares para octubre y un promedio de 1,6% mensual durante 2027. El Indec difundirá el dato oficial el pasado martes.

La inflación de septiembre se ubicó en torno al 2% según las mediciones de las consultoras privadas, un nivel que genera preocupación de cara a los meses venideros y al comportamiento esperado para 2027.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 10 de octubre de 2026. Ese registro privado coincide con lo que diversas consultoras vienen relevando en sus propios índices de precios al consumidor. Para octubre anticipan una cifra similar, mientras que el promedio mensual proyectado para todo el año próximo se ubica en 1,6%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará el dato oficial correspondiente a septiembre el pasado martes. Hasta entonces, las estimaciones de campo que realizan los analistas privados son la principal referencia disponible para inversores y familias que intentan planificar sus gastos y resguardos.

Este dato cobra relevancia porque marca una desaceleración respecto de los picos observados en años anteriores, pero también porque llega en un contexto de fuerte contracción de la demanda interna. La pregunta que se hacen muchos analistas es si esta moderación es sostenible o si factores como el ajuste de tarifas, la corrección cambiaria o la recomposición de salarios pueden generar una nueva aceleración.

Desde el punto de vista del inversor concreto, un escenario de inflación mensual alrededor del 1,6% en 2027 implica que los instrumentos en pesos deben rendir consistentemente por encima de ese nivel para preservar poder adquisitivo. Eso coloca a los plazos fijos, a los fondos comunes de inversión money market y a ciertos bonos CER en una posición de atención permanente.

Pongamos números: si la inflación promedio mensual se estabiliza en 1,6%, la anualizada rondaría el 21%. Eso representa un desafío para cualquier cartera que busque rentabilidad real positiva sin asumir riesgos excesivos. Quienes tienen exposición a instrumentos atados a la inflación (como los bonos CER o los FCI que replican esa dinámica) podrían verse favorecidos, siempre que el resto de las variables macro no modifiquen el panorama.

Las consultoras también destacan que el dato de septiembre muestra una dispersión importante entre rubros. Alimentos y bebidas volvieron a ser uno de los capítulos más moderados, mientras que servicios regulados y transporte mostraron mayores incrementos. Esa composición es clave porque afecta de manera distinta según el perfil de consumo de cada hogar.

Para el inversor retail sofisticado, el ejercicio consiste en separar dos cosas: la tendencia de corto plazo que marcan las consultoras y la capacidad del Banco Central de anclar expectativas en un contexto fiscal más ordenado. Si las proyecciones de 1,6% mensual para 2027 se cumplen, el costo de oportunidad de mantener liquidez en pesos baja respecto de años previos, pero no desaparece.

El martes, cuando el Indec difunda el número oficial, el mercado tendrá una referencia más precisa para ajustar sus carteras. Hasta entonces, conviene seguir con atención los relevamientos privados y, sobre todo, evaluar cada instrumento en función de su rendimiento neto de inflación, impuestos y comisiones.

La inflación no es solo un número macro: es el factor que más directamente erosiona o preserva el poder de compra de los ahorros de los argentinos. Entender hacia dónde se dirige en los próximos meses sigue siendo una de las variables centrales a la hora de decidir cómo posicionarse.