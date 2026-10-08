Inflación de septiembre en CABA fue del 1,8% con servicios como principal impulsor

Los rubros de educación y cuidado personal lideraron los aumentos en la Ciudad de Buenos Aires, condicionando el promedio general. La cifra se ubica por debajo de la inflación nacional de los últimos meses.

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 1,8%, según los datos del IPC que releva mensualmente el gobierno porteño. Esta cifra refleja una moderación respecto de meses anteriores, aunque los servicios volvieron a condicionar el promedio general.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino — Economía el 8 de octubre de 2026. Los precios de educación y cuidado personal se ubicaron al tope de los aumentos, con subas que superaron claramente el nivel general y explicaron gran parte de la dinámica del mes.

En un contexto donde la inflación nacional ha mostrado cierta desaceleración pero sigue siendo un tema central para los hogares, el dato de CABA permite observar cómo impactan los ajustes estacionales y regulados en la canasta de los porteños. Los servicios, que incluyen transporte, educación, salud y otros rubros con componentes tarifarios o contractuales, suelen tener un peso relevante en la medición local.

La educación fue uno de los rubros más destacados. Los incrementos en colegios privados, matrículas y materiales escolares explican gran parte de la suba, un fenómeno que se repite cada inicio de ciclo lectivo o ante ajustes autorizados. Algo similar ocurrió con el cuidado personal, donde productos de higiene, cosmética y servicios de peluquería y estética mostraron alzas por encima del promedio.

Desde el punto de vista del inversor o del hogar que administra sus finanzas, este tipo de datos resulta clave para ajustar expectativas. Una inflación mensual del 1,8% anualizada supera el 20% anual, lo que sigue erosionando el poder adquisitivo si los ingresos no acompañan. Por eso muchos optan por instrumentos que al menos preserven valor en pesos o busquen cobertura en dólares o activos duros.

El resto de las categorías mostró comportamientos más moderados. Alimentos y bebidas, que suelen tener mayor peso en la medición nacional, no fueron los principales responsables esta vez en CABA. Esto marca una diferencia con otras mediciones donde la comida es el motor de la inflación.

Para los próximos meses, el foco estará puesto en cómo evolucionan los servicios regulados y los contratos de alquiler, que también inciden en la canasta. Cualquier ajuste en tarifas de luz, gas o transporte tendrá impacto directo en la inflación porteña, al igual que las paritarias que definan los aumentos salariales en el sector educativo privado.

Mirado desde la lente del inversor concreto, un dato como este refuerza la idea de que estacionar en instrumentos a tasa variable o en fondos que siguen la evolución de las tasas de corto plazo puede ser una opción defensiva mientras se define el sendero de la inflación de los próximos trimestres. Sin embargo, la historia reciente muestra que en Argentina los servicios tienden a generar sorpresas alcistas que luego se propagan al resto de la economía.

El 1,8% de septiembre se ubica entre las lecturas más bajas del año en CABA, pero sigue siendo un número que obliga a revisar presupuestos familiares y carteras de inversión. Quienes tienen exposición a pesos deben seguir de cerca cómo se comportan estos rubros que, mes a mes, explican gran parte de la pérdida de poder de compra.