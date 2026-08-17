La derrota en el Senado que expone la interna peronista y el regreso en sombras de Massa

La caída de los capítulos sobre la Ley de Tierras y el Manejo del Fuego en el Senado revela tensiones entre gobernadores aliados y el oficialismo. Sergio Massa reactiva contactos con mandatarios provinciales, en medio de disputas internas del peronismo.

La derrota del oficialismo en el Senado respecto de las modificaciones a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego no fue solo un revés legislativo. Fue, sobre todo, un síntoma de la fragilidad de las alianzas provinciales que Javier Milei había logrado tejer tras su victoria en 2023.

Varios gobernadores que hasta hace poco aparecían como socios tácticos del Ejecutivo optaron por no acompañar los cambios propuestos. Entre ellos, el misionero Hugo Passalacqua, cuya posición resultó clave. Fuentes del Frente Renovador aseguran que Sergio Massa mantuvo conversaciones con Passalacqua y con otros mandatarios como Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro), entre otros. Incluso Martín Llaryora, pese a resquemores previos, figura en la lista de contactos.

La jugada se inscribe en lo que voces massistas describen como el fin de un “período de silencio” tras la derrota electoral de 2023. El exministro de Economía habría retomado la actividad tras el Mundial 2026, buscando posicionarse como articulador de un peronismo fragmentado. La interna bonaerense entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner es uno de los escenarios donde esta mediación intenta ganar espacio.

Un mensaje de Juliana Di Tullio en X —luego borrado— generó ruido en la Casa de Gobierno provincial. El texto destacaba con mayúsculas las letras que formaban “Sergio”, lo que fue leído como un guiño o una provocación según la lente de cada sector. Desde el massismo se interpreta como parte de una estrategia más amplia de ordenamiento interno.

En Misiones, la situación tiene aristas locales profundas. Passalacqua, que llegó al poder tras romper con Massa y aliarse con Carlos Rovira, hoy enfrenta un desplazamiento de poder dentro del Frente Renovador de la Concordia. Rovira creó un nuevo partido (Encuentro Misionero) que, según allegados al gobernador, es poco más que un cambio de nombre para vaciar la estructura anterior. El massismo ve una oportunidad para recuperar a Passalacqua como cuadro nacional y aislar a Rovira, a quien asocian con un posible acercamiento a Milei de cara a 2027.

Los números que manejan en el Frente Renovador indican que Milei estaría perdiendo apoyo en distritos como Neuquén, lo que explicaría la salida pública de Figueroa rechazando la “extranjerización” de la tierra. Esa postura coincide con la de otros gobernadores que priorizan el control provincial sobre los recursos naturales.

Desde el oficialismo, la pérdida de estos capítulos se lee como un costo de la negociación permanente con bloques provinciales. Para la oposición, es una demostración de que el peronismo, aun dividido, conserva capacidad de veto en temas sensibles como la propiedad de la tierra y el manejo del fuego.

Massa aparece, según sus allegados, como el operador capaz de tender puentes con los gobernadores “más alejados”. La idea es que varios de ellos adelanten sus elecciones locales en 2027 para desvincularlas de la pulseada nacional. Todo, sin embargo, está en estado embrionario. Las fuentes consultadas coinciden en que el 2027 es el horizonte real de reactivación.

Lo concreto por ahora es que la derrota del martes en el Senado no fue solo numérica. Fue un operativo federal que, según la atribución que circula en los pasillos, tuvo a Massa como uno de sus hilos conductores. En una interna peronista que sigue abierta, cada victoria táctica se convierte en capital político para quien pueda anotársela.