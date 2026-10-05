La suba del riesgo país complica el programa financiero del Gobierno

El indicador se disparó más de 50% en dos meses por el impacto de las tasas en Estados Unidos y la incertidumbre electoral. Con la bazuca de dólares ya agotada, el acceso al financiamiento externo se vuelve más costoso.

El riesgo país argentino volvió a escalar y ya acumula un aumento superior al 50% en los últimos dos meses. Este repunte genera dificultades concretas para el programa financiero del Gobierno, que enfrenta mayores costos de endeudamiento y un panorama más estrecho para cubrir necesidades de financiamiento en el corto y mediano plazo.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 5 de octubre de 2026. Según el medio, dos factores principales explican esta dinámica: el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, que reduce el atractivo de los activos emergentes, y la percepción de que Javier Milei podría no buscar la reelección, lo que introduce incertidumbre política adicional.

Con la llamada “bazuca de dólares” ya descargada —es decir, sin el colchón de reservas que permitió intervenir en momentos de tensión—, el Ejecutivo pierde una herramienta clave de estabilización. Esto obliga a una mayor dependencia del mercado local y a un endurecimiento de las condiciones de acceso a crédito externo.

Desde el punto de vista del inversor, el salto del riesgo país se traduce en un spread más amplio sobre los bonos soberanos. Los títulos en dólares pagan ahora un diferencial mayor respecto de los treasuries, lo que encarece cualquier eventual colocación de nueva deuda. Para un Gobierno que busca mantener la estabilización macroeconómica, esta señal complica la hoja de ruta hacia la normalización del acceso a los mercados internacionales.

En los últimos meses, el indicador había mostrado cierta estabilidad luego de la fuerte compresión registrada en 2025. El rebote actual rompe esa tendencia y coloca al riesgo país en niveles que vuelven a generar preocupación entre los analistas de deuda. Aunque aún lejos de los picos de la era anterior, el movimiento es suficientemente significativo como para afectar el costo de financiamiento esperado.

La combinación de factores externos e internos deja poco margen de maniobra. Mientras la Reserva Federal mantiene o eleva las tasas, los flujos hacia economías emergentes se reducen. A eso se suma la lectura local de que el actual ciclo de ajustes podría no extenderse más allá del mandato actual, lo que genera cautela entre los inversores institucionales.

Para el inversor retail o el portafolio local, este contexto refuerza la importancia de monitorear la evolución del riesgo soberano como termómetro de la percepción de solvencia. Un riesgo país más alto suele correlacionarse con mayor volatilidad en los bonos y en el tipo de cambio implícito, aunque el impacto exacto depende del horizonte de inversión y de la composición de cada cartera.

El desafío inmediato del Gobierno pasa por contener esta tendencia sin disponer del mismo nivel de reservas que tuvo en etapas previas. Las próximas colocaciones de deuda, tanto en pesos como en moneda extranjera, se realizarán bajo condiciones más exigentes. Si el indicador continúa subiendo, el esfuerzo fiscal por sostener la confianza deberá ser aún mayor.

Mirado en perspectiva, el riesgo país sigue siendo uno de los principales filtros que aplican los inversores globales a la hora de evaluar Argentina. Su reciente escalada recuerda que, más allá de los logros en materia de déficit, la sostenibilidad financiera depende también de variables externas y de la percepción sobre la continuidad de las políticas.