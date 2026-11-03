Peter Thiel invierte en Vaca Muerta y adquiere casi 1% de Vista Energy

El fundador de PayPal desembolsó 76 millones de dólares para comprar acciones de Vista Energy, una de las principales operadoras de Vaca Muerta.

El multimillonario estadounidense Peter Thiel, fundador de PayPal, invirtió 76 millones de dólares para adquirir una participación cercana al 1% en Vista Energy, empresa clave en el desarrollo de Vaca Muerta.

La información fue publicada originalmente por iProfesional el 16 de agosto de 2026.

Esta operación representa una entrada significativa de un inversor global de alto perfil en el sector energético argentino. Vista Energy es una de las compañías que más ha avanzado en la explotación no convencional de la formación neuquina, con una producción que combina petróleo y gas shale.

Desde el punto de vista de un inversor local, la movida de Thiel puede interpretarse como una señal de confianza en el potencial de largo plazo de Vaca Muerta, a pesar de los recurrentes vaivenes macroeconómicos del país. El desembolso de 76 millones de dólares a los precios de entonces implica una valoración implícita de la empresa que los analistas del sector deberán seguir de cerca en los próximos balances.

Vale la pena recordar que Vaca Muerta ya había atraído capitales internacionales en los últimos años, pero la participación de un nombre como Thiel —conocido por sus apuestas tecnológicas de alto riesgo y retorno— agrega un matiz distinto. No se trata solo de un fondo de energía tradicional, sino de un inversor que suele apostar por disrupciones y escalabilidad.

Ahora bien, el tamaño de la participación (cerca del 1%) es aún modesto en términos de control o influencia directa sobre la compañía. Su impacto más concreto probablemente se vea en la percepción de riesgo país para otros inversores institucionales que siguen los movimientos de los “smart money”.

Desde la lente de las finanzas personales, esta noticia no modifica tasas de plazos fijos, impuestos a las inversiones ni reglas del dólar tarjeta. Sin embargo, quienes tienen exposición a acciones argentinas, CEDEARs o fondos que invierten en energía pueden monitorear cómo evoluciona el papel de Vista en el mercado local y en NYSE, donde cotiza bajo el ticker VIST.

La operación se enmarca en un contexto donde Vaca Muerta representa una de las pocas cartas de crecimiento estructural que tiene la economía argentina. Si el país logra estabilizar sus variables macro, el shale neuquino podría convertirse en un generador relevante de divisas en la próxima década. La llegada de Thiel, aunque minoritaria, se suma a esa narrativa.

Antes de sacar conclusiones definitivas, hubo que ver los reportes trimestrales de Vista y si esta inversión se traduce en mayor compromiso o simplemente en una posición financiera pasiva. Por ahora, es un dato que el mercado energético local tomará como positivo, aunque con la cautela que impone la historia argentina.