Real blue: a cuánto opera el lunes 29 de junio

La cotización del real brasileño en el mercado blue argentino muestra movimientos moderados en la apertura de la semana. Detalle de compra y venta minuto a minuto.

El real blue abrió la semana del 29 de junio con cotizaciones estables en el mercado paralelo argentino. Según los operadores consultados, la moneda brasileña se negocia a $185 para la compra y $192 para la venta en la city porteña.

Este nivel representa una leve baja respecto al cierre del viernes anterior, cuando el real blue terminó la jornada en torno a los $193 en la punta vendedora. La estabilidad se explica por la relativa calma en el mercado de cambios local, donde el dólar blue también muestra movimientos acotados tras la intervención del Banco Central en el MULC.

Evolución reciente del real blue

En lo que va de junio, el real acumula una depreciación de aproximadamente 4% frente al peso en el segmento blue. Este comportamiento contrasta con la evolución del real en el mercado oficial, donde la cotización se mantiene más controlada por las regulaciones cambiarias.

Los analistas consultados señalan que la demanda de reales por parte de turistas y operadores fronterizos se mantiene moderada en esta época del año. “No hay una presión compradora fuerte ni vendedora”, resumió un cambista del microcentro. La brecha entre el real oficial y el blue se ubica en torno al 35%, nivel que no genera arbitrajes masivos por el momento.

Comparación con otras monedas

Frente al dólar blue, que este lunes opera cerca de los $1.480, el real mantiene una paridad implícita consistente con los niveles históricos. Quienes viajan a Brasil siguen encontrando más conveniente adquirir la moneda en el mercado paralelo local antes que en el sistema formal, donde el dólar tarjeta y el dólar MEP imponen costos adicionales.

Desde el punto de vista macro, la cotización del real blue refleja en parte la dinámica del real en los mercados internacionales. El real brasileño se depreció levemente frente al dólar en las últimas sesiones, afectado por el dato de inflación en Estados Unidos y las expectativas sobre la tasa de la Fed. Sin embargo, el Banco Central de Brasil mantiene una política restrictiva que le da cierto respaldo a la moneda.

Recomendaciones para inversores y viajeros

Para quienes necesitan reales para viajes o pagos transfronterizos, el mercado blue sigue siendo la opción más competitiva, aunque con los riesgos habituales de operar fuera del sistema regulado. Los family offices y traders que siguen la paridad real-peso suelen monitorear también el CCL y el MEP para detectar posibles inconsistencias.

El dato relevante es que, a diferencia de lo ocurrido en 2022 y 2023, la volatilidad del real blue se redujo notablemente en los últimos meses. Esto habla de un mercado más ordenado, aunque sigue dependiendo en gran medida de la evolución del dólar paralelo.

Antes de tomar decisiones, vale separar dos cosas: la tendencia de corto plazo, que hoy es lateral, y el contexto estructural de brecha cambiaria que todavía no se resuelve. Mientras esa brecha persista, el real blue seguirá siendo un termómetro útil de las expectativas sobre el peso.

Cotización actual (lunes 29 de junio, apertura):

Compra: $185

Venta: $192