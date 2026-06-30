Real blue: a cuánto opera el martes 30 de junio

La cotización del real blue en la plaza local muestra leves movimientos en un mercado con poca liquidez. Detalle de compra y venta minuto a minuto.

El real blue cotiza este martes 30 de junio con movimientos marginales en un mercado cambiario local que sigue condicionado por la escasa profundidad y la intervención habitual del Banco Central.

Según los operadores consultados, la divisa brasileña se negocia a $178 para la compra y $183 para la venta en el segmento blue, valores que se mantienen prácticamente estables respecto al cierre del lunes. La brecha con el real oficial, que opera en torno a $145, sigue reflejando las restricciones cambiarias que persisten a pesar de la acumulación de reservas del primer semestre.

El dato relevante acá es que la operatoria con reales ha perdido protagonismo frente al dólar blue y el MEP, pero sigue siendo un termómetro útil para medir la demanda de monedas regionales por parte de importadores y turistas. En lo que va de junio, el real blue acumula una variación de apenas 1,2%, muy por debajo del 4,8% que muestra el dólar paralelo en el mismo período.

¿Por qué importa el real blue?

Vale separar dos cosas. Por un lado, el real oficial (PTAX) que publica el Banco Central de Brasil y que el BCRA replica con su propio crawling peg. Por otro, el real blue que surge del arbitraje local y que incorpora el costo de las restricciones. Cuando la brecha entre ambos supera el 25%, como ocurre ahora, suele anticipar tensiones en el frente externo o expectativas de devaluación.

Desde el lado de la demanda, los importadores que no acceden al MULC siguen recurriendo al real blue para pagar proveedores brasileños, especialmente en sectores como autopartes, textiles y bienes de capital. Del lado de la oferta, el turismo emisivo hacia Brasil, que repuntó en el segundo trimestre, aporta algo de liquidez aunque en volúmenes todavía modestos.

Contexto macro que explica la quietud

El real brasileño se mantiene relativamente estable frente al dólar a nivel internacional (alrededor de 5,65 BRL/USD), lo que reduce la volatilidad cruzada. Al mismo tiempo, el BCRA viene comprando dólares de manera casi diaria gracias a la liquidación de la cosecha gruesa, lo que le permite intervenir en el mercado de cambios sin quemar reservas netas.

Sin embargo, el mercado no ignora que las reservas netas siguen en terreno negativo y que el superávit fiscal primario, si bien es real, todavía no se ha traducido en un ancla cambiaria más duradera. Por eso el real blue se mueve poco: ni hay corrida ni hay euforia.

Antes de sacar conclusiones apresuradas, conviene mirar el tipo de cambio real bilateral Argentina-Brasil. Según estimaciones del CEMLA y de consultoras locales, el peso argentino se encuentra levemente apreciado respecto del real en términos históricos, lo que explica por qué algunos analistas esperan una corrección gradual más que un salto discreto.

Cómo seguir la cotización

Los principales portales y casas de cambio actualizan el real blue cada 15-30 minutos. Recomendamos chequear siempre al menos dos fuentes antes de operar: tanto la brecha puede variar 2-3 pesos entre una punta y otra según el horario y el volumen.

Quien diga que sabe a cuánto va a estar el real blue dentro de tres meses miente o se equivoca. Lo que sí es claro es que mientras persista el cepo, el real blue seguirá siendo un activo de refugio marginal y un indicador de la salud del frente externo argentino.

Nota: los valores aquí mencionados son de referencia y pueden diferir levemente según el operador. Siempre verifique la cotización en tiempo real antes de concretar cualquier transacción.