Asignación Universal por Hijo: requisitos, cómo pedirla y cómo completar la Libreta AUH

Guía completa con los requisitos para cobrar la AUH, el paso a paso para tramitarla ante ANSES y todo lo que tenés que saber sobre la Libreta AUH: cómo llenarla, qué documentos presentar y plazos para evitar suspensiones.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las prestaciones más importantes del sistema de protección social argentino. Diseñada para acompañar a familias con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, representa una ayuda mensual que impacta directamente en el bolsillo de millones de hogares. Si estás pensando en tramitarla, ya la cobrás pero querés entender mejor los requisitos o necesitás completar la Libreta AUH, esta guía te va a servir para tomar decisiones concretas sin dar vueltas innecesarias.

Aunque el monto se actualiza periódicamente, el mecanismo central se mantiene estable: es una transferencia condicionada que requiere que las familias cumplan con controles de salud, educación y vacunación. Entender cómo funciona, quiénes pueden acceder y qué implica la Libreta no es un detalle administrativo; es la diferencia entre cobrar de forma continua o sufrir suspensiones que complican el presupuesto familiar.

¿En qué consiste exactamente la AUH?

La AUH es una asignación mensual no contributiva que paga ANSES a personas que tengan a su cargo hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad sin límite de edad, siempre que se cumplan ciertos requisitos socioeconómicos y de formalidad. A diferencia de las asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia, esta prestación está pensada para trabajadores informales, desocupados, monotributistas sociales y otros grupos que no acceden a un salario formal con aportes.

El pago se divide en dos partes: el 80% se cobra mes a mes junto con la prestación, y el 20% restante se retiene y se libera una vez al año al presentar la Libreta AUH debidamente completada. Ese 20% acumulado funciona como un incentivo para que las familias cumplan con los controles sanitarios y educativos. Si no presentás la Libreta en tiempo y forma, ese porcentaje se pierde y la prestación puede pasar a estado de suspensión.

Requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo

Para pedir la AUH tenés que cumplir varios requisitos que ANSES cruza de forma automática con distintas bases de datos. El principal es que el grupo familiar no supere determinado nivel de ingresos. Ese tope se actualiza cada trimestre junto con las jubilaciones y asignaciones.

En concreto, la madre, el padre o el adulto responsable no debe tener ingresos superiores al salario mínimo vital y móvil por mes (dato de septiembre de 2026 según resolución de ANSES). Si hay dos progenitores, se evalúa el ingreso conjunto del hogar. Tampoco pueden percibir otras prestaciones contributivas o no contributivas incompatibles, como una jubilación, pensión o asignación familiar por el mismo hijo.

Los hijos deben ser menores de 18 años (o sin límite de edad si tienen discapacidad certificada). Deben residir en el país y, en el caso de los hijos mayores de 13 años, es obligatorio que estén escolarizados. Para hijos con discapacidad, el certificado único de discapacidad (CUD) es indispensable y debe estar actualizado.

Además, el titular de la prestación debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. No puede tratarse de un adulto que esté privado de la libertad ni tener antecedentes que ANSES considere incompatibles con la prestación.

Un punto que genera muchas dudas es el de los monotributistas. Los monotributistas sociales pueden cobrarla sin problema. Los monotributistas de categorías A y B también acceden, pero los de categorías superiores suelen quedar excluidos por superar el tope de ingresos. Si estás en duda sobre tu situación, lo más práctico es ingresar a Mi ANSES con tu CUIL y verificar si el sistema te habilita el trámite.

Cómo tramitar la AUH paso a paso

El trámite se inicia de forma presencial en una oficina de ANSES o, en muchos casos, de manera virtual a través de la plataforma Mi ANSES. Te recomiendo empezar por la vía digital porque ahorra tiempo, aunque después igual suele requerir una visita para presentar documentación original.

Primero creá o ingresá a tu cuenta en anses.gob.ar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave, podés generarla desde el mismo sitio o en una terminal de autoconsulta. Una vez dentro, buscá la opción “Asignaciones Familiares” y luego “Solicitud de Asignación Universal por Hijo”.

El sistema te va a pedir que cargues datos del grupo familiar, información de los hijos y que adjuntes la documentación escaneada. Los documentos básicos que necesitás tener a mano son:

DNI del titular y de cada uno de los hijos (o partida de nacimiento si aún no tienen DNI).

Certificado de matrimonio, unión convivencial o libreta de familia si corresponde.

En caso de hijo con discapacidad, el CUD vigente.

Certificado de escolaridad para hijos mayores de 5 años.

Constancia de CUIL de todos los miembros del grupo familiar.

Recibo de sueldo o certificado de ingresos si corresponde.

Después de completar el formulario online, ANSES te da un número de trámite. En los siguientes días hábiles vas a recibir una notificación para que te acerques a la oficina con la documentación original. Llevá todo en una carpeta y andá con tiempo porque las colas pueden ser largas según la zona.

Una vez aprobado el trámite, el primer pago suele acreditarse dentro de los 30 a 60 días. El monto inicial incluye los meses retroactivos si corresponde. Es clave que mantengas actualizados tus datos de contacto porque ANSES envía notificaciones por mail, SMS o a través de la app.

La Libreta AUH: qué es, para qué sirve y cómo completarla

La Libreta AUH es el formulario que acredita que cumplís con las obligaciones de salud, educación y vacunación. Sin ella no cobrás el 20% retenido y, si pasa demasiado tiempo sin presentarla, la prestación puede suspenderse.

Cada año ANSES habilita la descarga de la Libreta personalizada para cada titular. Generalmente se habilita entre marzo y abril para el período anterior. La que corresponde al ciclo lectivo 2025-2026, por ejemplo, se presentó durante 2026 y su plazo de vencimiento fue extendido en algunos casos según resolución publicada en el Boletín Oficial.

Para conseguirla entrás a Mi ANSES, vas a la sección “Libreta AUH” y la generás. El sistema te muestra un PDF con tus datos y los de tus hijos. Ese PDF tenés que imprimirlo o llevarlo digital a los centros de salud y escuelas para que completen los datos.

Pasos concretos para completar la Libreta AUH

Control sanitario: llevá a tus hijos al centro de salud más cercano (puede ser hospital público, sala de atención primaria o centro de vacunación). Allí verifican el calendario de vacunas y controlan peso, talla, desarrollo psicomotriz y, según la edad, realizan controles de salud bucal y visual. El profesional completa la sección correspondiente y sella la Libreta. Control educativo: si tus hijos van a jardín, primaria o secundaria, tenés que llevar la Libreta a la escuela para que el director o preceptor certifique la asistencia regular (mínimo 85% de asistencia anual). Para niños que no están en edad escolar obligatoria (menores de 4 años), igual se pide constancia de que están en sala de 3, 4 o 5 si corresponde. Te puede interesar Dispersión de precios en la canasta básica: brecha regional de hasta 90% en productos masivos

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El supuesto milagro de Milei se desmorona: la pobreza no cedió en 2026 Certificado de vacunación: esta sección es clave. El calendario nacional de vacunación es obligatorio. Para 2026 incluye vacunas contra hepatitis, pentavalente, triple viral, HPV, meningococo, varicela y las dosis de refuerzo según edad. Si tenés dudas sobre qué vacunas faltan, el mismo vacunatorio te lo indica.

Una vez que tenés todas las firmas y sellos, volvés a Mi ANSES y cargás la Libreta completada (escaneada o fotografiada en buena calidad). El sistema la valida y, si está todo correcto, en un plazo de 30 a 60 días se libera el 20% acumulado del año anterior en una sola suma.

Errores frecuentes que hacen que te rechacen la Libreta o suspendan la AUH

Muchos titulares pierden el 20% o sufren suspensiones por errores evitables. Los más comunes son:

Presentar la Libreta fuera de plazo (el vencimiento suele ser a fin de año o en los primeros meses del siguiente según cada ciclo).

No completar todas las secciones (falta el sello del control sanitario o la firma del colegio).

Llevar a los chicos con vacunas vencidas o sin actualizar.

No actualizar el domicilio o los datos del grupo familiar cuando cambia la situación (separación, nuevo trabajo, cambio de escuela).

Olvidarse de presentar la Libreta de los hijos con discapacidad, que tiene controles médicos más específicos.

Si te suspendieron la prestación por no presentar la Libreta, podés regularizar la situación presentándola con atraso. ANSES suele dar una ventana de gracia, pero no siempre libera el 20% completo si pasaron más de dos años.

¿Cuánto se cobra por AUH en 2026?

Aunque el monto exacto varía por movilidad, a octubre de 2026 la AUH general ronda los $85.000 mensuales por hijo (80% = aproximadamente $68.000 que se cobran mes a mes). El 20% retenido equivale a unos $17.000 por hijo que se pagan una vez al año al presentar la Libreta. Estos valores se ajustan en marzo, junio, septiembre y diciembre según la fórmula de movilidad (BCRA y Ministerio de Economía, resolución 2026).

Para hijos con discapacidad el monto es significativamente más alto y no tiene límite de edad. Además, si el titular es una mujer con siete o más hijos, existe la Pensión No Contributiva por Madre de 7 hijos que es compatible en ciertos casos con la AUH.

Casos especiales que conviene conocer

Hijos con discapacidad : además del CUD, se requiere un certificado médico que detalle el tipo y grado de discapacidad. La AUH por discapacidad no tiene tope de edad y el monto es mayor. La Libreta en estos casos incluye controles médicos anuales específicos.

Titulares que trabajan en blanco : si uno de los padres pasa a tener un empleo formal con asignaciones familiares, la AUH se da de baja automáticamente para ese hijo. Es importante comunicarlo a ANSES para evitar deudas o reclamos futuros.

Adolescentes de 16 a 18 años : deben estar estudiando o tener justificación de por qué no lo hacen. A los 18 años la prestación se corta salvo que estén cursando el último año del secundario.

Extranjeros: con residencia temporaria o permanente de al menos dos años pueden acceder. Se exige documentación migratoria actualizada (precaria no alcanza).

Preguntas frecuentes que más llegan a la redacción

¿Puedo cobrar la AUH si trabajo en negro? Sí. La prestación está pensada justamente para trabajadores informales. Lo que se evalúa es que los ingresos totales del hogar no superen el tope establecido.

¿La AUH es compatible con el Potenciar Trabajo o programas provinciales? En la mayoría de los casos sí, pero hay que verificar caso por caso porque algunos programas nacionales cruzan información y pueden generar incompatibilidad.

¿Qué pasa si me separo y el otro progenitor cobra la AUH? Solo uno de los dos puede ser titular. Si hay acuerdo, se puede transferir la titularidad presentando la documentación en ANSES. Si hay conflicto, se resuelve por vía judicial con sentencia que ANSES acata.

¿Puedo usar la AUH para abrir una cuenta bancaria o billetera virtual? Sí. Muchos bancos y fintechs permiten abrir cuentas con la constancia de AUH. Es una buena forma de evitar retirar el dinero en efectivo y pagar comisiones altas en cajeros de otros bancos.

¿La Libreta se puede completar online sin ir al médico? No. Los controles de salud y vacunación requieren atención presencial. La escuela puede certificar de forma digital en algunos establecimientos, pero lo habitual es la firma y sello en papel.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : el trámite de AUH y la presentación de la Libreta son completamente gratuitos. No pagues a gestores ni a terceros que te ofrezcan “agilizar” el proceso.

: el trámite de AUH y la presentación de la Libreta son completamente gratuitos. No pagues a gestores ni a terceros que te ofrezcan “agilizar” el proceso. Plazo de liquidación : el primer pago demora entre 30 y 90 días corridos desde la aprobación. El 20% retenido se paga entre 30 y 60 días después de validar la Libreta.

: el primer pago demora entre 30 y 90 días corridos desde la aprobación. El 20% retenido se paga entre 30 y 60 días después de validar la Libreta. Impuestos : la AUH está exenta del pago de Ganancias y no genera obligaciones tributarias adicionales. cómo tributan las inversiones

: la AUH está exenta del pago de Ganancias y no genera obligaciones tributarias adicionales. cómo tributan las inversiones Requisitos de mantenimiento : mantener la prestación requiere actualizar datos cada vez que cambia la situación familiar (nacimiento de otro hijo, cambio de domicilio, inicio de trabajo formal). No hacerlo puede generar suspensiones retroactivas.

: mantener la prestación requiere actualizar datos cada vez que cambia la situación familiar (nacimiento de otro hijo, cambio de domicilio, inicio de trabajo formal). No hacerlo puede generar suspensiones retroactivas. Peor escenario: si no presentás la Libreta durante dos años consecutivos, la prestación se da de baja definitivamente y perdés el derecho al 20% acumulado. Además, si ANSES detecta incompatibilidad por ingresos no declarados, puede reclamar la devolución de lo cobrado.

Esta guía está basada en la normativa vigente de ANSES a octubre de 2026. Los montos, topes de ingresos y requisitos exactos pueden modificarse con cada actualización de movilidad o resolución. Por eso lo más recomendable es que siempre consultes tu situación particular ingresando con tu CUIL a Mi ANSES o llamando al 130 antes de iniciar cualquier trámite.

Recordá que la AUH no es solo un ingreso más: es una herramienta de inclusión que viene acompañada de obligaciones. Cumplir con la Libreta no solo te permite cobrar el 20% retenido sino que asegura que tus hijos tengan los controles de salud y educación que necesitan para crecer en mejores condiciones.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.