El 'dog parking' que es furor en Europa: estacionamiento para mascotas en supermercados

Un innovador sistema de estacionamiento temporal para perros se expande en varios países europeos, permitiendo a los dueños hacer compras sin dejar a sus mascotas en el auto. La propuesta resuelve un problema cada vez más común en sociedades donde las mascotas forman parte de la familia.

En un mundo donde las mascotas ya no son solo animales de compañía sino verdaderos miembros de la familia, surge una innovación que está ganando terreno rápidamente en varios países de Europa: el estacionamiento para perros o "dog parking".

El concepto es sencillo pero revolucionario. Se trata de áreas especialmente diseñadas, generalmente ubicadas en los estacionamientos de supermercados o centros comerciales, equipadas con jaulas seguras, ventiladas y sombreadas donde los dueños pueden dejar temporalmente a sus perros mientras realizan las compras. Cada puesto cuenta con dispensadores de agua, sistemas de monitoreo por cámara y, en algunos casos, hasta personal capacitado que supervisa el bienestar animal.

La iniciativa responde a una realidad cada vez más visible: miles de personas quieren incluir a sus mascotas en sus rutinas diarias, pero se encuentran con la limitación de no poder ingresar con ellas a los comercios. Dejarlos en el auto expuestos al calor o al frío no solo genera estrés para el animal sino que, en muchos países, puede acarrear multas importantes por maltrato.

Países como Alemania, Países Bajos y Reino Unido ya cuentan con decenas de estos espacios en sus principales cadenas de supermercados. En Holanda, por ejemplo, una cadena líder instaló más de 40 "dog parkings" en los últimos dos años, con un uso promedio de 15-20 perros por día en cada sucursal. Los datos preliminares muestran que los comercios que implementaron este servicio vieron un aumento en el ticket promedio de compra de entre 12% y 18%, ya que los dueños se sienten más cómodos y dedican más tiempo a recorrer los pasillos.

Desde el punto de vista regulatorio, varias municipalidades europeas han comenzado a otorgar incentivos fiscales a los comercios que incorporen estas instalaciones, reconociendo tanto el bienestar animal como el impacto positivo en el consumo. Organizaciones de protección animal como la RSPCA en Reino Unido han avalado el sistema siempre que cumpla con estándares mínimos de tamaño, ventilación y tiempo máximo de permanencia (generalmente 90 minutos).

En Argentina, donde la tenencia de mascotas creció fuertemente en los últimos años –según datos del INDEC y organizaciones como la Asociación Protectora de Animales–, esta tendencia podría tener sentido en shoppings y grandes superficies de barrios como Palermo, Belgrano o Nordelta. Sin embargo, el costo de implementación y la adaptación normativa local representan desafíos importantes.

El "dog parking" no resuelve todos los problemas de convivencia entre humanos y animales en espacios urbanos, pero representa un paso concreto hacia una sociedad más pet-friendly. Mientras algunos lo ven como un mero gimmick comercial, otros lo interpretan como parte de un cambio cultural más profundo: el reconocimiento de que las mascotas ya no son un accesorio sino un compañero de vida que merece consideración en las decisiones cotidianas.

El fenómeno invita a reflexionar sobre cómo las ciudades y los comercios se adaptan a nuevas realidades demográficas y culturales. En un país como el nuestro, con alta tasa de adopción de mascotas y creciente conciencia sobre sus derechos, vale preguntarse cuánto tardará en llegar esta tendencia y si encontrará terreno fértil entre cadenas locales y municipios.